Şikayetini geri çekmeyen sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı Ankara'da darp ettiği sevgilisinin kendisinden şikayetçi olması üzerine deliye dönen adam, kadının evine gelerek ateş püskürdü. Şikayeti geri çekmeyeceğini söyleyen kadını bir kez daha darbeden gözü dönmüş adam hızını alamayarak kadının 6 yaşındaki köpeğini 5. kattan aşağı attı. Köpek yaşamını yitirirken o anlar kameraya yansıdı.

Ankara'da gözü dönmüş eski sevgili, darp ettiği kadının köpeğini 5. kattan aşağı attı. Genç kadının kendisi hakkında şikayetçi olduğunu öğrenen adam evini bastığı kadına dünyayı dar etti. Hızını alamayan adam kadına ait 6 yaşındaki köpeği 5. kattan aşağı attı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Kader Topçu'nun yaşadığı eve gelen eski sevgili Selman T., kendisi hakkında şikayetçi olan Topçu ile şikayetini geri çekmesi için tartışmaya başladı.

HIZINI ALAMAYIP KÖPEĞE SALDIRDI

İsteği geri çevrilen adam önce Kader Topçu'yu darbederek evdeki eşyaları kırıp dökmeye başladı. Öfkeli adam hızını alamayarak, Topçu'nun 6 yaşındaki Pekinez cinsi köpeğini tekmeleyerek yaklaşık 35 metre yükseklikteki 5. katta bulunan evin balkonundan aşağıya attı.

"YA SENİ ÖLDÜRÜRÜM YA DA SEVDİKLERİNE ZARAR VERİRİM"

Köpeği ölen Kader Topçu, "Ayın 2'sinde beni darp ettiği için Selman T. hakkında şikayetçi olmuştum. Dün sabah saatlerinde evime geldi. 'Şikayetini geri alacak mısın?' dedi. Ben de olumsuz yanıt verince saat 11.00 sıralarında beni darbetti ve evi dağıttı. Daha sonra köpeğime tekme attığını gördüm. Bana, 'Ya şikayetini geri alırsın ya seni öldürürüm ya da sevdiklerine zarar veririm' dedi. Ben şok içerisindeyken köpeğimi aldığını ve balkondan attığını gördüm" dedi.

"DAHA ÖNCE DE APARTMAN BOŞLUĞUNA ATMIŞTI"

Sevgilisi Selman T.'nin daha önce de köpeğini binanın apartman boşluğuna attığını belirterek, "Sabah köpeği dışarıya çıkarırken apartman boşluğuna attı ve köpeğimin dişleri kırıldı" dedi.

KOMŞULAR DA KÖPEĞİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Kader Topçu'nun yan binasında oturan komşusu Sevgi Çiftçi ise "Bir ses geliyordu. Dışarı çıktık. Baktık ses oradan geliyor. Adam mavi bir şey bağladı köpeğe. Köpeği attı. Önce köpek mi çocuk mu çıkaramadım. Ses geldi ama. Baktım köpek yerde kıvranıyor, hemen suyu alıp koştum ve ağzına su verdim. Kader abla bağırdı 'köpeğim yaşıyor mu?' diye. Gelemiyordu çünkü ayakları titriyordu. Evet yaşıyor dedim. Kucağına alarak apartmana çıktı. Köpek buradan giderken yaşıyordu" dedi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Selman T.'nin olaydan sonra evden koşarak kaçması ve köpeğin düştüğü anlar apartmanlarda bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA