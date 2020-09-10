Şikayetini geri çekmeyen sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şikayetini geri çekmeyen sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı

Ankara'da darp ettiği sevgilisinin kendisinden şikayetçi olması üzerine deliye dönen adam, kadının evine gelerek ateş püskürdü. Şikayeti geri çekmeyeceğini söyleyen kadını bir kez daha darbeden gözü dönmüş adam hızını alamayarak kadının 6 yaşındaki köpeğini 5. kattan aşağı attı. Köpek yaşamını yitirirken o anlar kameraya yansıdı.

10.09.2020 09:13 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:05

Ankara'da gözü dönmüş eski sevgili, darp ettiği kadının köpeğini 5. kattan aşağı attı. Genç kadının kendisi hakkında şikayetçi olduğunu öğrenen adam evini bastığı kadına dünyayı dar etti. Hızını alamayan adam kadına ait 6 yaşındaki köpeği 5. kattan aşağı attı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Kader Topçu'nun yaşadığı eve gelen eski sevgili Selman T., kendisi hakkında şikayetçi olan Topçu ile şikayetini geri çekmesi için tartışmaya başladı.

HIZINI ALAMAYIP KÖPEĞE SALDIRDI

İsteği geri çevrilen adam önce Kader Topçu'yu darbederek evdeki eşyaları kırıp dökmeye başladı. Öfkeli adam hızını alamayarak, Topçu'nun 6 yaşındaki Pekinez cinsi köpeğini tekmeleyerek yaklaşık 35 metre yükseklikteki 5. katta bulunan evin balkonundan aşağıya attı.

"YA SENİ ÖLDÜRÜRÜM YA DA SEVDİKLERİNE ZARAR VERİRİM"

Köpeği ölen Kader Topçu, "Ayın 2'sinde beni darp ettiği için Selman T. hakkında şikayetçi olmuştum. Dün sabah saatlerinde evime geldi. 'Şikayetini geri alacak mısın?' dedi. Ben de olumsuz yanıt verince saat 11.00 sıralarında beni darbetti ve evi dağıttı. Daha sonra köpeğime tekme attığını gördüm. Bana, 'Ya şikayetini geri alırsın ya seni öldürürüm ya da sevdiklerine zarar veririm' dedi. Ben şok içerisindeyken köpeğimi aldığını ve balkondan attığını gördüm" dedi.

Şikayetini geri çekmeyen sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı

"DAHA ÖNCE DE APARTMAN BOŞLUĞUNA ATMIŞTI"

Sevgilisi Selman T.'nin daha önce de köpeğini binanın apartman boşluğuna attığını belirterek, "Sabah köpeği dışarıya çıkarırken apartman boşluğuna attı ve köpeğimin dişleri kırıldı" dedi.

KOMŞULAR DA KÖPEĞİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Kader Topçu'nun yan binasında oturan komşusu Sevgi Çiftçi ise "Bir ses geliyordu. Dışarı çıktık. Baktık ses oradan geliyor. Adam mavi bir şey bağladı köpeğe. Köpeği attı. Önce köpek mi çocuk mu çıkaramadım. Ses geldi ama. Baktım köpek yerde kıvranıyor, hemen suyu alıp koştum ve ağzına su verdim. Kader abla bağırdı 'köpeğim yaşıyor mu?' diye. Gelemiyordu çünkü ayakları titriyordu. Evet yaşıyor dedim. Kucağına alarak apartmana çıktı. Köpek buradan giderken yaşıyordu" dedi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Selman T.'nin olaydan sonra evden koşarak kaçması ve köpeğin düştüğü anlar apartmanlarda bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Şikayetini geri çekmeyen sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
Şikayetini geri çekmeyen sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Seda Sayan Acun Ilıcalı Meryem Uzerli
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Şikayetini geri çekmeyen sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 10:05:04. #1.14#
title