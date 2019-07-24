Sık yapılan makyaj hatalarına kalıcı çözüm; Kontür makyaj

Bir makyajı kusursuz kılan nedir? Mükemmel çekilmiş bir eyeliner hattı mı, uzun ve dolgun kirpikler mi, tüm ifadenizi değiştiren yoğun kaşlar mı? Ancak her zaman makyaj serüveni istenildiği gibi gitmez ve kusursuz makyaja gölge düşürecek hatalar yapılır.

Makyaj, çoğu zaman kişinin olduğundan daha iyi görünmesini sağlayacakken makyaj hataları, kişinin daha kötü görünmesine sebep olur.

Bu hataları yapıyor musunuz?

Makyaj yapmak güzellik rutininin en önemli parçası. Üstelik yeni nesil iletişim kanalları sayesinde birçok makyaj trendinden haberdar oluyor ve doğru makyaj tekniklerini öğrenebiliyoruz. Ancak ne var ki, bazı makyaj hatalarını sık sık yapıyor ve istenmeyen görünümlerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyoruz. Bu noktada devreye uzun süreli kalıcılık sağlayan ve profesyonel kişilerce yapılan kontür makyaj uygulamaları giriyor. Uzman makyaj artistleri tarafından uygulanan ve doğal boya veya yardımcı materyallerle yapılan kontür makyaj hem her zaman bakımlı olmayı sağlıyor hem de makyaj hatalarının önüne geçiyor.

Topaklanan kirpik görüntüsü hayatınızdan çıkıyor

Yanlış rimel kullanımı ile ortaya çıkan sonuçlar çoğu zaman hüsranla sonuçlanıyor. Özellikle de rimelin kirpiklerde yarattığı topaklanma görüntüsü, çok fazla sürüldüğünde veya bozulmuş rimel kullanımı sebebiyle ortaya çıkabilir. Dolgun ve canlı kirpikler elde etmek isterken topaklanmış ve ağırlaşmış bir sonuca ulaşmak güzelliğe yaklaştırmak yerine güzellikten uzaklaştırıyor. Rimelin kirpiklerde bıraktığı pürüzlü ve kötü kalıntıları ortadan kaldırma görevi ise ipek kirpik uygulamasına düşüyor.Gerçek kirpiklerin üzerine uygulanan ipek kirpik, gürleştirme ve güçlendirme olarak tanımlanabilir. Saf ipekten elde edilen kirpikler, gözlerin yapısına uygun olarak tek tek yapıştırılıyor. Kişinin ihtiyaç ve beklentilerine göre hazırlanan kirpikler, kısa veya seyrek görünümü engelliyor. Aynı zamanda rimele gerek kalmaksızın dolgunluk sağlıyor.

Tuval boyar gibi boyanan kaşlar…

Makyaj yaparken en sık yapılan hatalardan biri de kaşların yanlış doldurularak adeta birer fotoğraf çerçevesine dönüşmesidir. Birçok kişi seyrek olan kaşlarını yoğun bir görünüme kavuşturmak ve kaşlarına bir form kazandırmak amacıyla kozmetik ürünlerle kaşlarını doldurmayı tercih ediyor. Bu noktada renk pigmentlerinin, kaş bölgesindeki derinin alt tabakasına işlenmesi ile yapılan kaş kontürü, daha çok kaşı seyrek olan ve şekil bozukluğu olan kişiler tarafından kullanılıyor. Profesyonel kişilerce yapılan kaş kontürü, kişinin yüzüne en uygun formun belirlenmesiyle başlıyor. Ön çizim sonrasında kıl tekniği, pudralama tekniği ve 3D gibi tekniklerle ile uygulama yapılıyor. İşlem süresi uygulanacak kaş yoğunluğuna göre 1,5 ila 2 saat arasında değişiyor. İşlem gerçekleştirildikten 20 gün sonra son dokunuşlar yapılarak kaşa son hali veriliyor. Yaklaşık 1-2 yıl arasında kalıcılık sağlayan kaş kontürü, hem yanlış kaş doldurmanın önüne geçiyor hem de kozmetik ürünlerin kullanılmasına gerek duyulmamasını sağlıyor.

Yanlış eyeliner çizgisi, yanlış görüntü…

Kusursuz çekilmiş eyeliner makyajın hem en zor aşaması hem de en güzel mükafatıdır. Ancak her zaman gözlere ve yüze uygun eyeliner hattı çizmek mümkün değildir. Birçok kadın için bu çoğu zaman zorlu bir mücadeleye dönüşür ve çekilen eyelinerı düzeltmek için dakikalar birbirini kovalar. Özellikle kişinin göz yapısına uygun olmayan eyeliner çizgisi, hem kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine yol açabilir hem de gözleri olduğundan daha küçük ve düşük gösterebilir. En sık yapılan eyeliner hatalarından biri olan küçük gözlerin çok kalın eyeliner çekmesi veya alt ve üst kirpiklere çekilen eyeliner hattının birleştirilmesi tamamen uzak durulması gereken bir görüntüdür. Hem her zaman kusursuz eyeliner hattına sahip olmak hem de yüze en uygun eyeliner çizgisine kavuşmak içinse uzman kişilerce yapılan eyeliner kontür pratik bir seçenektir.

İki farklı yöntemi vardır. İlk yöntem olan diplenir ile kirpik alt-üst diplerine uygulanarak doğal bir hat oluşturulur. Çizilen bu hat, gözlerin hem rengini hem de şeklini daha güçlü bir şekilde ortaya çıkarır. Üstelik küçük gözler için optik bir illüzyon yaratarak gözün daha büyük görünmesini sağlar. Eyeliner kontür uygulaması ise, yapılan uygulamayı bir adım daha ileriye taşır. Göz kapağındaki kirpiklerin kök hattına yerleştirilen çizgi belirginleştirilerek karakterli bitiş sağlanır. Uygulama kişinin; yüz hatları, göz yapısı, keskin veya yumuşak görüntü seçimine göre gerçekleştirilir.

Kaynak: Bültenler