Şık Giyimin Vazgeçilmez Parçası Şal İle Özgür Ve Minimal Kombinler! Zarif giyim kombinlerinin vazgeçilmez parçası olan şal modelleri, özel şal bağlaması modelleri ve farklı şal örnekleri 2020 ile kusursuz giyim alternatifleri sunuyor. Minimal giyimin yeni adresi Qras tasarımları ile özgün bir çizgiye kavuşan şal modelleri 2020, şal aksesuarları ve özel şal bağlaması modelleri ile karakteristik giyim seçeneklerine d

Her mevsim giyim kombinlerinin değişmez parçası olan şal, rahatlığın ve şıklığı bir araya getiren özel yapısı ile bayanlar özgürlük sunuyor. Her yaşa ve her tarza hitap eden şal, pamuklu şal örneği, şal rengi seçenekleri ve şal kumaşı gibi özel detaylarla farklı kombinler yapabilme imkanı sağlıyor.

RAHATLIK ARAYANLARIN TERCİHİ: ŞAL

İş hayatı için şal ve eşarp seçiminde kararsız kalan bayanlar Qras'ın Tensel Pamuklu Şal, krem, beyaz, siyah, mavi ve kırmızı gibi zengin seçenekleri arasından seçim yaparak özel kombinler oluşturabiliyor.

Sosyal hayat için de rahatça kullanılabilen şal modelleri örgü ve sade gibi farklı tasarımlarda olabiliyor. Bu noktada şal bağlama şekilleri devreye giriyor ve kıyafetinizin genel dengesine uygun forma kavuşuyor.

HEM İŞ HAYATINDA HEM DE SOSYAL HAYATTA MİNİMAL TARZ İÇİN

Şal modelleri özel şal renkleri ile minimal ve sade giyim tarzınızı sosyal hayatta rahatça gösterebileceğiniz gibi iş hayatında minimal tarzınızı yansıtmanızda şallar size yardımcı olacak. Keten elbise, plise elbise, uzun elbise, gömlek elbise ve saten elbise gibi giyim seçenekleri ile rahatça kombinlenen şal türleri, pamuklu şal ve farklı şal modelleri ile tarzınıza uygun kombinler elde etmenizi sağlıyor.

ŞAL NASIL YAPILIR?

Şal tercihinizi yaptıktan sonra şal nasıl yapılır, şal nasıl bağlanır ve şal bağlama yöntemleri gibi sorular aklınıza gelebilir. Şal bağlanırken dikkat etmeniz gerekenleri kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

Şal konusunda öncelikle doğru ürünü aldığınızdan emin olmalısınız. Qras'ın teninize ve kıyafetlerinize uygun özel şal modelleri arasından seçim yaparak şal kullanımında ilk adımı atabilirsiniz.

Yaz ve kış için ayrı şal modelleri tercih etmeli, hava durumuna göre şal tercihinizi gözden geçirmelisiniz. Bu noktada yaz aylarında ince kumaşlı şalları, kış aylarında ise pamuklu şal tercihi yapmaya özen göstermelisiniz.

Şal bağlamaya başlamadan önce saçınızı sıkıca toplayın. Ardından bonenizi takın. Şalı tam ikiye katlamayın, uzun kalan kısım ensenizi kapatacaktır. Daha sonra şalın iki ucunu çenenizin altından iğne ile tutturup sabitleyin. Şalın sarkan kısımlarını ise omuzlarınızda toplayın. Sol tarafa toplanan sarkan şalı kulağınızın arkasından toplayın ve arkaya doğru atın. Daha sonra başınızın üstünde toplayıp iğne ile sabitleyin. Sağ tarafa toplanan şalınızı da çene altından geçirip sol tarafınızdan başınıza doğru kaldırıp düzenleyin ve iğne ile sabitleyin.