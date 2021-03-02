Siirt'te yeni kontrollü normalleşmeyle 65 yaş üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Siirt'te 65 yaş üstü vatandaşlar, yeni kontrollü normalleşme süreciyle sabahın erken saatlerinden itibaren dışarıya çıktı.

İllerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi) iller arasında bulunan Siirt'te, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

İşlek noktalardan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen 65 yaş üstü vatandaşlar tedbirlere uyarak banklarda otururken, bazıları da yürüyüş yaptı, güneşli havanın tadını çıkardı.

Kent sakinlerinden Mehmet Nedim Şeker (70), AA muhabirine, salgın nedeniyle eve kapandıklarını ve bu süreçte çok sıkıldıklarını söyledi.

Türkiye'nin salgına karşı örnek mücadele sergilediğini dile getiren Şeker, risk değerlendirme haritasında Siirt'in düşük riskli iller arasında yer almasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Kısıtlama döneminde zor süreçler yaşadıklarını aktaran Şeker, şöyle devam etti:

"Bizi toplu taşıma araçlarına da almıyorlardı. Şu an sağlıklıyım, aşı da yaptırdım. Süreci iyi götürmemiz gerekir. Herkes tedbirlere mutlaka uysun. Evlere kapanmıştık. Normalleşmeyle artık dışarıya çıkabiliyoruz. Kısıtlamalar yeniden başlamasın diye herkes kurallara uysun. Sağlığımızı korumalıyız."

Emekli Mehmet Ören (71) de güzel bir günün sabahını dışarıda karşılamanın keyfini çıkardığını ifade ederek, "Kısıtlamanın kaldırıldığına ilişkin kararı duyduğumda dünyalar kadar sevindim. Şu anda dışarıda temiz hava almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkese diyeceğim şudur; bu salgın hayatımızdan çıkana kadar tedbirlere uyalım." diye konuştu.

"Bugün bir yerlere çıkıp nefes aldık"

İzzettin Çelik (70) de salgınla mücadelede devletin getireceği her karara uyacaklarını vurgulayarak, "Uzun zaman içeriye kapanmıştık. Evlerde çocuklarımızla sohbet ediyorduk. Bugün bir yerlere çıkıp nefes aldık. Güzel güzel geziyoruz. Tedbirler alınsın, kurallara uyulsun." dedi.

Tamer Güneş de kısıtlamanın kaldırılmasıyla sevinçli bir haber aldıklarını dile getirdi.

"Biz yaşlılar evde sıkılmıştık. Salgın ne kadar azalsa da tedbirleri elden bırakmamalıyız." diyen Güneş, salgının bir an önce bitmesini temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık