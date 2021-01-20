Karda mahsur kalan çobanlar ve koyun sürüsü kurtarıldı
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Karda mahsur kalan çobanlar ve koyun sürüsü kurtarıldı

20.01.2021 22:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:40

Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 1000 koyun ile mahsur kalan çobanlar, Kaymakam Recep Hasar'ın girişimleriyle kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 1000 koyun ile mahsur kalan çobanlar, Kaymakam Recep Hasar'ın girişimleriyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ormanlı köyü kırsalında etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 4 çoban, yaklaşık 1000 koyun mahsur kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine harekete geçen Kaymakam Hasar'ın İl Özel İdaresi'yle iletişime geçmesinin ardından çobanlar ve sürünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Çobanlar ve sürüler, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak güvenli şekilde köye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini ve ilçeye bağlı birçok köyde yolun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin çalışması sonucu 23 köy ve 3 mezraya ulaşımın sağlandığını aktaran Canpolat, "Ayrıca karda mahsur kalan çobanlar ve 1000'e yakın koyun sürüsü, yapılan çalışma neticesinde kurtarılarak güvenli bir şekilde köylerine ulaştırılmıştır. Çalışmalarımız halen devam etmektedir." dedi.

Karda mahsur kalan çobanlar ve koyun sürüsü kurtarıldı
Karda mahsur kalan çobanlar ve koyun sürüsü kurtarıldı
Karda mahsur kalan çobanlar ve koyun sürüsü kurtarıldı
Karda mahsur kalan çobanlar ve koyun sürüsü kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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