Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı

09.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:55

Siirt'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Batman karayolu üzerinde bulunan Gözpınar köyü kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sondaj kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince sürücü, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA