Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı

Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı

Siirt'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

09.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:55
Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı

'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Batman karayolu üzerinde bulunan köyü kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sondaj kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince sürücü, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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