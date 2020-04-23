Siirt, Elazığ ve Diyarbakır'da güvenlik güçleri çocukların yüzlerini güldürdü
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Diyarbakır, 23 Nisan, Elazığ, Siirt, Güncel, Haber

Siirt, Elazığ ve Diyarbakır'da güvenlik güçleri çocukların yüzlerini güldürdü

Siirt, Elazığ ve Diyarbakır'da güvenlik güçlerince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

23.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:31
Siirt, Elazığ ve Diyarbakır'da güvenlik güçleri çocukların yüzlerini güldürdü

Siirt, Elazığ ve Diyarbakır'da güvenlik güçlerince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Siirt'te İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın talimatıyla, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan 400 çocuğa oyuncak hediye edildi. Hediyeler, polis ekiplerince çocukların evine ulaştırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de 23 Nisan dolayısıyla şehit ailelerinin çocuklarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Jandarma bölgesindeki yerleşim birimlerini ziyaret eden ekipler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kurtalan ilçesinde de Kaymakam İhsan Emre Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Aker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, pasta alarak ilçedeki öksüz ve yetim çocukları evlerinde ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

İlçede jandarma ve polis ekipleri de "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında Türk bayrağı ve balon isteyen çocukların taleplerini yerine getirdi.

Elazığ

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan kutlamaları kapsamında araçlarını Türk bayrağı ve balonlarla süsleyerek devriye görevine çıktı.

Ekipler, kırsal bölgelerdeki devriye görevi esnasında karşılaştıkları çocuklara Türk bayrağı ve balon hediye ederek, onlara araçtan çocuk şarkıları dinletti.

Aldıkları Türk bayrağı ve balonlar, dinledikleri şarkılarla mutlu olan çocuklar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde de İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çocuklara Türk bayrağı ve balon hediye etti.

Ekipler araçlardan çocuklara yönelik şarkılar çaldı, onlarla yakından ilgilendi.

Kaynak: AA

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