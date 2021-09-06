Sihirli Annem dizisinde Toprak'ı canlandırıyordu! Şimdi güzeller güzeli genç kız oldu
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Sihirli Annem dizisinde Toprak'ı canlandırıyordu! Şimdi güzeller güzeli genç kız oldu

Sihirli Annem dizisinde Toprak'ı canlandırıyordu! Şimdi güzeller güzeli genç kız oldu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Türk televizyonlarının sevilen dizileri arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, genç kız oldu. Boyner'ın son haline, dizinin hayranları tam not verdi.

2003 ila 2012 yılları arasında 9 yıl boyunca ekranda kalan ve birçok ismi de dizi sektörüne kazandıran Sihirli Annem'in oyuncularının yıllar içerisindeki değişimi, gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya, üniversiteden mezun olması nedeniyle gündeme gelirken, bu sefer de Özkaya'nın dizide sıklıkla aynı sahnelerde yer aldığı Jennifer Boyner'in değişimi gündem oldu.

Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
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Sihirli Annem dizisinde Toprak'ı canlandırıyordu! Şimdi güzeller güzeli genç kız oldu - Haberler Magazin
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