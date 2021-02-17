Sihirli Annem Alara kimdir? Alara Peri Çilek'in evinde! Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Sihirli Annem yıllar geçse de üstünden sevenlerinin unutamadığı güzel yapımlardan bir tanesidir. Sihirli Annem Alara peri karakterini canlandıran kimdir? Sihirli Annem Alara kimdir? Alara Peri Çilek'in evinde! Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sihirli Annem dizisi konusu nedir? Sihirli Annem oyuncu kadrosu nedir? İşte detaylar haberimizde...

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ

Sihirli Annem, Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik televizyon dizisi. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizi, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır. Dizinin ilk bölümü 27 Şubat 2003'te Kanal D'de yayımlandı. 119. bölümün ardından 2006 yılında Star TV'ye geçti. 4.sezon (2005-2006), 11 Nisan 2006'da 131. bölümüyle sona erdi. 5 yıl sonra 29 Nisan 2011'de tekrar Star TV'de yayımlanmaya başladı. 3 sezon daha yayımlandıktan sonra 10 Mart 2012'de 7. sezonda 240. bölümüyle ekranlara veda etti. 2021 yılında Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen adlı dijital platformda tekrardan Sihirli Annem ismiyle ve farklı oyuncularla baştan yayınlandı.

Dizi yayımlandığı ilk 2 sezon boyunca 36 kez 1. olarak büyük bir rekora imza atmıştır. 2004 yılında dizinin dergisi Doğan Egmont tarafından yayınlanmıştır. "En Yaratıcı Ürün-Marka Geliştirme" ödülü kazanmıştır. 30 Kasım 2011 tarihinde dizinin 200. bölümü yayımlandı. Google Zeitgeist'in açıkladığı oranlara göre 2011 yılında Google üzerinden en çok aranan Türk dizileri arasında ilk 10'da yer almıştır.

SİHİRLİ ANNEM ALARA KİMDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR?

Betüş (1-240), Bir peri olan Dudu ve fani olan Taci'nin kızıdır. İlk evliliğinden iki çocuğu olan Sadık adında bir faniyle evlenir. Bir peri olmasına rağmen zorda kalmadıkça sihirlerini kullanmaz ve mütevazı bir hayat yaşar. Sihirlerini sadece iyilik için kullanır.

Sadık (1-240), Eşine ve çocuklarına bağlı bir babadır. Saf ve temiz kalplidir. Değerlerine çok bağlı bir baba olduğu için çocuklarının üstüne fazla düşmektedir.

Dudu (1-177), Betüş'ün annesidir. Çocuklarına çok fazla değer verdiği için onların hep yanında olmasını istemektedir. İlk bölümlerde iki kızını bu nedenle kocalarından ayırmak için kötü sihirlere başvurmuştur. Ancak sonraki yıllarda bunu kabullenmiştir. En baskın özelliği kıskançlığıdır. Eşi Taci'yi bu nedenle köpeğe çevirmiş ve yanında yaşamaya mahkûm etmiştir. Aslında iyi kalpli olmasına rağmen kabuğu farklıdır.

Taci (1-240), Dudu'nun kıskançlıkla köpeğe çevirdiği eşidir. Kızlarına, torunlarına çok bağlı bir babadır. Sürekli, köpek gibi görünmekten yakınmaktadır.

Eda (1-131), Betüş'ün ikiz kardeşidir. İlk bölümlerde Betüş'ü kıskandığı için annesine kötü sihirlerinde yardım etmiştir. Ancak daha sonra kendisi de bir fani olan Yavuz'a aşık olunca o da annesiyle mücadele etmeye başlamıştır. Deli dolu ve çılgındır. Eda karakterini canlandıran oyuncu Defne Joy Foster 2 Şubat 2011'de hayatını kaybettiği için dizinin 5. sezonundan itibaren dizide yer alamamıştır. Ölümsüz bir peri olan Eda geldiği yere yıldızlara geri dönmüştür. Dizide unutulmamış, özlemle anılmıştır.

Cem (1-240), Betüş ve Sadık'ın oğludur. Çocukluğunda kız kardeşleriyle geçinemeyen bir abidir. Ancak ilerleyen yıllarda daha anlayışlı biri olmaya başlar. Çocukluğunda sorumluluklarının bilincinde olmayan Cem, gençliğinde kendi evinde yaşamaya başlar.

Ceren (1-240), Betüş ve Sadık'ın kızıdır. Çok akıllı ve kurnaz biridir. Gençliğinde babasıyla sorunlar yaşasa da ailesine bağlı bir genç kızdır.

Perihan (1-168), Periler heyeti başkanı, kuralcı bir iyilik perisidir. Dudu'nun en samimi arkadışıdır. Ancak Dudu onu kıskandığı için sürekli sorun yaşarlar.

Çilek (7-154), Betüş ve Sadık'ın evlatlık kızıdır. Peridir. 6.sezondan itibaren gerçek ailesi sihirle almış ve ailedeki herkesin hafızasından silmiştir.

SİHİRLİ ANNEM KONUSU NEDİR?

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Defne Joy Foster'ın başrollerini paylaştığı, Gül Onat, Jess Molho, Zuhal Topal, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Jennifer Boyner oyuncu kadrosunda yer aldığı orijinal Sihirli Annem tüm bölümleriyle burada! Betüş perinin fani bir insan olan Sadık ile evlenmesiyle hikaye başlıyor. Sadık ve çocukları Betüş'ün peri olduğunu bilmeden Betüş ve peri ailesini hayatlarına katarlar. Betüş'ün köpeğe çevrilen babası Taci'yi ise Metin Serezli seslendiriyor. Taci insan mı? Taci nasıl köpeğe çevrildi? Betüş ve Sadık'ın evlat edindiği Çilek bir peri mi? Sihirli Annem ne zaman yayınlanmaya başladı?

Tatlı ve güzel Peri Betüş, iki çocuğuyla dul kalmış Sadık'a aşık oluyor. Geçmişte bir Fani ile evlilik yapan ve bunu mutlu sonlandırmayan Dudu, iki kızının da Fanilerle evlilik yapmasını engellemek için elinden geleni yapsa da, Betüş'ün Sadık'la evlenmesine mani olamıyor. Var gücüyle ve her fırsatta Betüş'ü Sadık'tan ayırmaya çalışan Dudu, bir yandan köpeğe çevirdiği eski kocası Taci, bir yandan Sadık'ın patronu ve bir Fani olan Umur Bey arasında gelgitler yaşarken, diğer kızı Eda'nın da gönlünü bir Faniye kaptırması ile Perilerin kurallarına aykırı sihirlerle onlara dünyayı dar etmeye çalışıyor. Neyse ki Perihan Teyze, olaylara el koyarak sihirleriyle ortalığı toparlayabiliyor. Kimi zaman Perihan'ın, kimi zaman Dudu'nun galip geldiği bu anlarda fanilerin dünyasında komşu Avni Bey, Betüş ve ailesinin Peri olduğunu anlayıp bunu kimseye kanıtlayamıyor.

SİHİRLİ ANNEM OYUNCU KADROSU

Betüş ve Sadık'ın yardımcıları Firuze, Sadık'ın çocukları Cem ve Ceren, Periler Diyarında kimsesiz kalmış olan ve Betüş ile Sadık'ın evlat edindiği sevimli mi sevimli Çilek, Sadık'ın patronu Umur Bey, komşular Avni Bey ve Suzan Hanım, Betüş'ün kız kardeşi Eda, babası Taci, teyzesi Perihan ve Dudu ile hem yetişkinlere hem çocuklara yönelik eğlendirirken öğreten samimi bir aile hikayesi… Oyuncu Kadrosu İnci Türkay (Betüş) Metin Serezli (Taci) Nevra Serezli (Dudu) Defne Joy Foster (Eda) Şahap Sayılgan (Sadık) Zeynep Özkaya (Çilek) Buğra Özmüldür (Cem) Gizem Güven (Ceren) Gül Ona (Perihan) Jennifer Boyner (Toprak) Jess Molho (Yavuz) Süeda Çil (Firuze) Ayşen İnci (Periliçe) Zuhal Topal (Suzan) Suat Sungur (Avni)

SİHİRLİ ANNEM ALARA PERİ ÇİLEK'İN EVİNDE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!