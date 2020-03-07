Sığınmacılar gitti, eşyaları kaldı

07.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:45

Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçen sığınmacılardan geriye sadece eşyaları kaldı. Bota binerken ağırlık yapmaması için sahile bırakılan sığınmacıların eşyalar ise başka sığınmacılar tarafından yağma edildi.



Türkiye sığınmacıların Avrupa'ya gitmesi için sınır kapılarını açmasıyla birlikte Ege Denizi'nde de hareketlilik yaşanmaya başladı. Sınır kapılarından geçemeyen sığınmacılar gözlerini Ege Denizi'ne dikti. Ölümü göze alarak Yunan adalarına deniz yoluyla geçmeye çalışan sığınmacılar aldıkları botlara bilerek ölüm yolculuğuna başladı. 10 kişilik botlarla karşıya geçmeye çalışan sığınmacılar bot ağırlık yapmaya başladığında ise yanlarında getirdikleri sahile bırakarak umut yolculuğuna çıktı. Sahile atılan sırt çantaları ise başka sığınmacılar tarafından talan edildiği görüldü.



Yanlarına hiçbir eşya almayan sığınmacılardan bazıları karşıya geçmeyi başarırken bazıları ise Türk Sahil Güvenlik ekiplerince Yunan kara sularına geçmeden yakalanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA