Sigara Tiryakileri Toplu Taşıma Duraklarında Yasak Dinlemiyor

2009 yılından itibaren uygulanan sigara yasağında olumlu sonuçların yanı sıra bazı sabırsız tiryakilerin yasaklı alanlarda ısrarla sigara içmeleri, sigara kullanmayan vatandaşları çileden çıkartmaya başladı. Özellikle metrobüs ve otobüs durakları ile hastane önlerinde ve kapalı alanlarda içilen sigaralar isyan ettirdi.

YASAK FİİLİ OLARAK UYGULANMIYOR

19 Temmuz 2009 yılında başlayan kapalı alanlarda sigara yasağı ilk başlarda bazı kesimlerden tepki çekse de uygulama ile birlikte sağlıklı yaşam alanları arttı ve sigara kullanmayan vatandaşları memnun etti. Ancak son zamanlarda bu sigara yasağı toplu kullanılan alanlarda delinmeye başladı. Kafeler, otobüs, metrobüs, tramvay, taksi, minibüs, büyük iş merkezlerinde ve hastane önlerinde alenen sigara içilir konuma gelindi. Kafelerde müşteri kaybetmemek için sulu küllük uygulamaları yapılırken, metrobüs duraklarında sabırsız tiryakiler diğer yolculara aldırmadan sigara içiyor. Minibüs ve taksilerde ise şoförler yolculuk esnasında sigarasını yakarak kolunu camdan dışarı çıkartarak içerken hastanelerde ise kapı önlerinde hemen hastaların girdiği ve hava almaya çıktığı alanlarda sigara içiliyor.

TOPLUMA AÇIK UMUMİ YERLERDE SİGARA İÇİLMESİ YASAK

"4207 sayılı yasa gereği topluma açık umumi yerlerde sigara içilmesi yasaktır. Bu kapsamda İETT duraklarında da sigara içilmesi yasaklanmıştır. İlgili yasak toplumun yoğun olarak kullandığı yerlerin içindeki alanlar ile bekleme salonları ve lobi gibi yerlerinde geçerli olup yasak levhasının takılması zorunludur."

Kaynak: Yeni Şafak