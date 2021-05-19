Şifacı İstanbul Depremi filminin tanıtımı yapıldı

- Şifacı İstanbul Depremi filminin tanıtımı yapıldı Senaryosu hazırlanan ve Ağustos ayında çekimleri başlayacak olan "Şifacı İstanbul Depremi" filminin tanıtımı Taksim The Marmara Oteli'nde gerçekleştirildi.

- Şifacı İstanbul Depremi filminin tanıtımı yapıldı

İSTANBUL - Senaryosu hazırlanan ve Ağustos ayında çekimleri başlayacak olan "Şifacı İstanbul Depremi" filminin tanıtımı Taksim The Marmara Oteli'nde gerçekleştirildi.

Uzmanlar tarafından sık sık dile getirilen ve giderek yaklaşan büyük İstanbul depremine dikkat çekmek amacıyla çekilecek olan "Şifacı İstanbul Depremi" filminin tanıtımı gerçekleştirildi. Taksim'de bulunan The Marmara Otel'de yapılan toplantıda Yaşam Suyu Anadolu Şifacılığı Araştırma Topluluğu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taner Büte film hakkında basına bilgi verdi. Senaryosu hazır olan filmin çekimlerine Ağustos ayında başlanacağı öğrenildi.

"Çekimler 4 ayrı şehirde olacak"

Filmin çekimlerinin 2-3 ay içerisinde bitirilerek Eylül-Ekim ayları arasında vizyona gireceği bilgisi verildi. YAŞAT DER Yönetim Kurulu Başkanı Büte 'Şifacı İstanbul Depremi' filminin 3 kategoride çekileceğini söyledi. Filmin çekimleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yapılacak.

"Şifacı filmini hazırlarken sinema sanatını kullanmak istedik"

Yaklaşan büyük İstanbul depremine hazırlık yapmak için böyle bir film yapmak istediklerini dile getiren YAŞAT DER Yönetim Kurulu Başkanı Taner Büte, "Derneğimizin kuruluş amacı bundan önceki süreçte günümüzün modern tıbbının hangi merhaleleri kat ettiyse bunları araştıran, Anadolu şifacılığı dediğimiz konuların tamamını toparlayıp, unutulmuş olan bu değerleri bundan sonraki nesillere aktarmayı görev edinmiş bir kuruluşuz. Derneğimizin merkezi Ankara'da. Ben İzmir'de oturuyorum. İzmir'de çok büyük bir deprem yaşadık. O depremde ölenlerin tamamına Allah rahmet eylesin. İzmir'de 17 tane bina yıkıldı. Yaklaşan İstanbul depreminde de 40 bin binanın yıkılabileceği söyleniyor. Onunla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Dernekle ilgili neler yapabiliriz diye yönetim kurulumuzla beraber düşünürken bir film hazırlayalım dedik. Şifacı filmini hazırlarken sinema sanatını kullanmak istedik. Sinema sanatının halkı bilgilendirme görevi vardır" diye konuştu.

"Fantastik bir kurgu olacak"

Filmin çekilmesi için maddi manevi destek beklediklerini ifade eden Büte, "Sinema filmimizin adı Şifacı İstanbul Depremi olacak. Senaryomuz hazır; yapım firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu filmin senaryosu depremden önce, deprem sırasında, depremden sonra neler yapılması lazım ve en önemlisi deprem sırasında ve normal hayatta acil yardım ve müdahale nasıl yapılır gibi konuları anlatabileceğimiz bir senaryo oldu. Fantastik bir kurgu olacak. Senaryo detayları ile ilgili çalışmaları önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Bu filmin çekilebilmesi için maddi manevi hem halkımızdan hem de kurumlarımızdan desteğe ihtiyacımız var. En önemli çalışmalarımızdan biri de çekeceğimiz bu filmde 3 kategori olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı