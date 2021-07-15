Sıcaktan bunalar mandalar Kızılırmak'ta serinliyor
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Sıcaktan bunalar mandalar Kızılırmak'ta serinliyor

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

Sıcaktan bunalar mandalar Kızılırmak'ta serinliyor Sivas'ta sıcak havadan bunalan mandalar Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta serinliyor Sivas'ta etkisini gösteren sıcak havalar insanları olduğu gibi hayvanları da bunaltıyor.

Sıcaktan bunalar mandalar Kızılırmak'ta serinliyor

SİVAS - Sivas'ta sıcak havadan bunalan mandalar Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta serinliyor

Sivas'ta etkisini gösteren sıcak havalar insanları olduğu gibi hayvanları da bunaltıyor. Öğle saatlerinde 35 dereceyi bulan hava sıcaklıklarıyla birlikte meralarda yayılan mandalar Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta serinliyor. Sabahın erken saatlerinde meralara çıkan mandalar öğle saatlerine doğru sıcaktan bunalıyor. Kızılırmak'a giren manda ve inekler burada bir süre bekledikten sonra nehirden çıkıyor. Sıcak havaya dayanamayan mandaların nehirde serinlemesi güzel görüntülere sahne oldu. Mandaların su içindeki eğlenceli halleri drone ile havadan görüntüleri.

Suya girip rahatlıyorlar

Mandaları otlatan Ebubekir Can, mandaların suya girdiklerinde serinleyip rahatladıklarını belirterek," Burada hayvanları otlatıyoruz hayvanlarımız var. Mandalar suyu çok sevdikleri için suya giriyorlar. Serinlemek için giriyorlar sıcağa fazla dayanamıyorlar. O yüzden buralarda dolaşıyoruz. Suda yüzüyorlar, eğleniyorlar, serinliyorlar, rahatlıyorlar. Mandalar normal inekler gibi değiller. Dağa gittiğimiz zaman dağda durmuyorlar su istiyorlar. Manda 1 saat yatar su da bir saat yayılır. Çok sıcak bizde ağaçların altında bekliyoruz. Buzlu suyumuz var bizde böyle serinliyoruz" dedi.

Sıcaktan bunalar mandalar Kızılırmak'ta serinliyor
Sıcaktan bunalar mandalar Kızılırmak'ta serinliyor
Sıcaktan bunalar mandalar Kızılırmak'ta serinliyor
Sıcaktan bunalar mandalar Kızılırmak'ta serinliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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