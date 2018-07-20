Sıcaklar Nedeniyle İsviçre'de Vatandaşlar İşlerine Yüzerek Gidiyor

Avrupa'nın genelini etkisi altına alan sıcaklar, yeni bir akımı ortaya çıkardı. İsviçre'de trafikte sıkışmaktan sıkılanlar sıra dışı bir yöntemle işe gitmeye başladı.

FARKLI ARAYIŞLARA BAŞLADILAR

İzlediğiniz görüntüler İsviçre'den. Avrupa'da yaz mevsimiyle birlikte etkisini artıran sıcaklar, çalışanları farklı arayışlara sürükledi. Tren ya da metroda sıkışmaktan, trafikte kalmaktan veya bisikletle giderken egzoz dumanının içinde kalmaktan bıkanlar sıra dışı bir yöntemle işe gidip gelmeye başladı.

REN NEHRİ'NİN SERİN SULARINDA YÜZEREK İŞE GİDİYORLAR

Su geçirmez bir çantaya kıyafetlerini dolduranlar, kendilerini Ren Nehri'nin serin sularına bırakıyor. Bazen akıntıyla bazen de kulaç atarak nehirde ilerleyen çalışanlar, karaya çıktıklarında ise kıyafetlerini giyerek işlerinin yolunu tutuyor.

AKIM HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYILIYOR

Günden güne bu yolu tercih edenlerin sayısı artarken, ortaya çıkan görüntüler çevredekilerin de ilgisini çekiyor.