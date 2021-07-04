Sıcak havadan bunalan vatandaşların serinleme yöntemleri ilginç görüntülere sahne oldu

Sıcak havadan bunalan vatandaşların serinleme yöntemleri ilginç görüntülere sahne oldu Ceylanpınar'da sıcak hava manzaraları 47 derece sıcağa dayanamayan düğün davetlileri elbiseleriyle havuza atladı Sıcaktan bunalan vatandaş otomobiliyle birlikte kendini de yıkattı Şanlıurfa'nın...

Sıcak havadan bunalan vatandaşların serinleme yöntemleri ilginç görüntülere sahne oldu

Ceylanpınar'da sıcak hava manzaraları

47 derece sıcağa dayanamayan düğün davetlileri elbiseleriyle havuza atladı

Sıcaktan bunalan vatandaş otomobiliyle birlikte kendini de yıkattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde termometreler öğleden sonra 47 dereceyi gördü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise güneşten korunmak ve serinlemek için bir çok yol denedi.

Bazı vatandaşlar güneşin etkisini azaltmak için başlarının üstünü kapatırken bir vatandaş ise oto yıkamaya giderek arabasıyla birlikte kendini de tazyikli su ile yıkattı. En ilginç görüntü ise bir düğünde kaydedildi. Düğüne katılan davetliler, oyun oynayıp halay çektikten sonra sıcağa daha fazla dayanamayıp elbiseleriyle havuza atladı.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer aşan Şanlıurfa'da sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hafta içi 45 derecenin üstüne çıkan hava sıcaklığı birkaç derede düştü.

Ceylanpınar'da termometreler 47 dereceyi gösterdi

İl merkezinde vatandaşlar hava sıcaklığının birkaç derece düşmesiyle rahat bir nefes alırken Ceylanpınar ilçesinde ise öğleden sonra termometreler 47 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini güneşten korumak için çeşitli yollar denedi. Bazı vatandaşlar başlarının üstünü kapatıp güneşin etkisini azaltmaya çalışırken bazıları ise parklardaki fıskiyelerden çıkan su ile ellerini ve yüzlerini yıkadı.

Basınçlı su ile ıslattı

Sıcağın etkisiyle bunalan bir vatandaş, araç yıkamak için kullanılan tazyikli su ile kendini ıslattı. Elbiseleriyle dakikalarca suyun önünde duran şahıs, serinlemenin tadını çıkarttı.

İlçede esnaflık yapan Aziz Sarmaca, havaların çok sıcak olduğunu söyleyerek, "Bizim burada kavurucu sıcaklar var. Ceylanpınar zaten Türkiye'nin en sıcak bölgesi. Dükkanın içini sulayarak, pervaneyi açarak serinlemeye çalışıyoruz ama o da fayda etmiyor. Çok aşırı derecede sıcak. Aşağı yukarı 55 - 60 derece bir sıcaklık var. Artık bunalıyoruz. Rabbim bize yardımcı olsun" diye konuştu.

Düğün davetlileri serinlemek için elbiseleriyle havuza atladı

Ceylanpınar'da gece saatlerinde gerçekleştirilen bir düğüne katılan davetliler, elbiseleriyle havuza atlayarak serinledi. Alparslan Geçgel ve Sevim Şahin'in düğününde oyun oynayıp halay çeken davetliler, bunaltıcı sıcağa dayanamayıp havuza atladı. Elbiseleriyle havuza atlayan davetliler renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Öte yandan yetkililer ise sıcak havanın etkili olduğu öğle saatlerinde vatandaşları fazla dışarı çıkmamaları konusunda sık sık uyarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan