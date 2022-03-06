Sibirya'dan yola çıktı, Türkiye'ye doğru geliyor! Aybar soğuk hava dalgası 35 yıl sonra ilki yaşatacak

Türkiye'de geçtiğimiz aylarda yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanmış, vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Karların erimesinin ardından yeniden hâkim olan güneşli havanın, önümüzdeki günlerde yeniden şehirlerimizi terk edeceği öğrenildi.

AYBAR SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının Sibirya'dan etkili olmaya başladığı ve rotası arasında yer alan Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı öğrenildi.

35 YIL SONRA BİR İLK

Soğuk hava dalgasının, Türkiye'de 35 yıl aradan sonra da bir ilke neden olacağı iddia edildi. Buna göre Aybar nedeniyle Türkiye'de uzun süre sonra çok soğuk bir Mart ayı yaşanacak. Yeniden şiddetli kar yağışları etkisini gösterecek.