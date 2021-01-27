Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi
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Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi

27.01.2021 07:42 | Son Güncelleme: 27.01.2021 08:10

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir buzulda 40 bin yıldır korunan tüylü gergedan keşfedildi. Nehirde mahsur kalarak boğulduğu düşünülen gergedan, buzulun çözülmesiyle ortaya çıktı.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki buzullarda 40 bin yıldır korunan tüylü bir gergedan, bilim insanları tarafından keşfedildi.

SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Buzulun çözülmesiyle ortaya çıkan gergedanın genç olduğu, bataklık ya da nehirde mahsur kalarak boğulduğu düşünülüyor. Uzmanlar ayrıca gergedanın mahsur kaldıktan sonra muhtemelen nesli tükenmiş dağ aslanları olan yırtıcılar tarafından kovalanıp saldırıya uğradığına inanıyor.

Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi

TÜRÜN NESLİ 14 BİN YIL ÖNCE TÜKENDİ

Tüylü gergedanlar, yaklaşık 14 bin yıl önce iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmeden önce İngiltere, Avrupa, Çin ve Güney Kore'de yaygındı. Keşfedilen bu gergedanın yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi. Gergedanın mahsur kaldığı yerdeki çamurun, 40 bin yıl boyunca kürkünü de koruduğu düşünülüyor.

Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi
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