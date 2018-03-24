Siber ortamda yeteneklerini sergilediler, Bitcoin kazandılar

Merve DUNDAR-Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA)- NİTELİKLİ siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesine ve farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı hedefleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Siber Güvenlik Merkezi, Capture the Flag (CTF-Bayrağı Yakala) yarışması düzenledi.

Her yaştan siber güvenlik profesyonellerini, öğrencileri ve beyaz şapkalı hackerları bir araya getiren CTF'de yarışmacılar, kendileri için oluşturulan siber ortamda; 'Siber Güvenlik', 'Web', 'System', 'Network', 'Crypto', 'Misc', 'Theory' gibi konularda oluşturulan 15 soru üzerinde çalıştı. Türkiye'de siber güvenlik alanında yapılmış en kapsamlı yarışmalardan biri olan CTF'de 15'e yakın takım yarışmayı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın sonunda birinci, ikinci ve üçüncüyü bekleyen para ödülü ise kazananlara Bitcoin şeklinde verildi.

Yarışma öncesinde konuşan BAU Siber Güvenlik Merkezi Siber Güvenlik Uzmanı Erol Aktay, "Bu yarışmalar insan gücü yetiştirmek ve gençlere siber güvenlik alanında hem defans hem atak yapmayı öğretme adına önemli bir adım. CTF ile arkadaşlarımızın bazı yeteneklerini test edeceğiz. Örneğin bir web sitesine nasıl girilebileceğini görecekler. Bir başka avantaj ise eğer biz açıklar bulabiliyorsak bu açıkları kapatmanın da yolunu bulup defans tarafına da katkı sağlayabiliriz. Bu etkinliklerin mutlaka arttırılması ve nitelikli arkadaşlarımızın bu alanda yetiştirilmesi lazım. Bu sene bizim için bir ilk umarım önümüzdeki yıllarda da bunu devam ettirebiliriz" dedi.

"İNSAN KAYNAĞI VE YERLİ ÜRETİM KONUSUNA AĞIRLIK VERMELİYİZ"

Siber güvenlik konusunun oldukça önemli olduğunu dile getiren Aktay, "Bu alanda iki temel sorunumuz var. İlk sorun ülke olarak siber güvenlik alanında kullanılan yazılım ve donanımlarda henüz üretici pozisyonuna gelemedik. Bu konuda çalışmalar sürse de hala yüzde 95 oranında dışa bağımlılık var. Siber güvenlik çok ciddi bir konu ve bu konuda dışarıdan alımlar yapılması sebze meyve almakla aynı öneme sahip olmuyor. Öncelikle yazılım ve donanım alanında start-up firmalarının, AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi gerekiyor. Çünkü siber güvenlik de savunma milli savunmanın bir parçası. İkinci sorunumuz ise insan kaynağı. Sektördeki firmalarla veya kritik alt yapıların başındaki isimlerle konuştuğumuzda çalıştıracak insan bulamadıklarından şikayet ediyorlar. Bu nedenle siber güvenlik konusunda insan gücü yetiştirmeye ayrıca önem vermeliyiz. Biz de merkez olarak bu alanda çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

"OKUMA YAZMA ÖĞRENMEDEN BİLGİSAYARDAKİ KISA YOLLARI ÖĞRENMİŞTİM"

CTF'nin en küçük yarışmacıları arasında olan lise öğrencisi 16 yaşındaki Eren Darıcı arkadaşı 15 yaşındaki Ahmet Kılıç ile yarışmaya katıldı. Küçük yaşlardan itibaren bilgisayara merakının olduğunu söyleyen Darıcı, "Okuma yazma öğrenmeden bilgisayardaki kısa yolları biliyordum. Daha sonra oyun oynamaya başladığımda bunların nasıl yapıldığını düşündüm ve kodlama hevesim başladı. Şu anda ortalama bir hacker seviyesinde bilgim var ancak uzmanlık alanım daha çok kodlama üzerine" dedi. Kalabalık bir ekip olduklarını ve online ortamda CTF yarışlarına katıldıklarını belirten Darıcı, "Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nin düzenlediği bu yarışmayı gördük ve katılmaya karar verdik. Kalabalık bir ekibiz ama bugün takımızı temsilen iki kişi buradayız" dedi.

Yarışmaya dört kişilik ekibiyle katılan üniversite öğrencisi Hüseyin Altunkaynak ise daha çok üniversite yıllarında bilgisayarla ilgilenmeye başladığını dile getirdi. Siber güvenlikle okulundaki siber güvenlik kulübünün aracılığıyla tanıştığını söyleyen Altunkaynak, "Aldığım eğitimlerle bu alana daha fazla ilgi duymaya başladım. Daha sonra CTF'lere katılmaya başladık; hatta kulüp olarak kendi aramızda da bir CTF düzenledik. Bu yarışmayı arkadaşımız tavsiye etti, kulübümüz de paylamıştı. Onların aracılığıyla kaydolduk" diye konuştu.

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