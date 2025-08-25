Sibel Kekilli kimdir? sorusu, sinema dünyasına ilgi duyanların sıkça araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Aslen Kayserili bir ailenin çocuğu olan Sibel Kekilli, Almanya'da doğup büyümüş ve kariyerine burada başlamıştır. Genç yaşta büyük başarılara imza atan oyuncu, uluslararası alanda adını duyurmayı başarmıştır. Peki, Sibel Kekilli kimdir? Sibel Kekilli kaç yaşında, nereli?

SİBEL KEKİLLİ KİMDİR?

Aslen Kayserili bir ailenin çocuğu olan Kekilli, ailesinin 1977 yılında Batı Almanya'ya göç etmesiyle bu ülkede doğup büyüdü.

Kekilli 2012'de Stern dergisine verdiği bir röportajda, "Kendimi Türk'ten ziyade Alman olarak görüyorum. Yüzde 10 Türk hissediyorum. Ailemin memleketi olan Kayseri'ye en son 15 yıl önce gittim. Köyde elektrik yoktu ve alaturka tuvalet kullanıyorduk. Bugün o tecrübeleri edindiğim için mutluyum. Ama Kayseri ile ailemin memleketi olması dışında hiçbir bağım kalmadı. Benim memleketim Hamburg-Ottensen." ifadelerine yer verdi.

16 yaşında temel eğitimi yüksek bir ortalama ile tamamladıktan sonra, yerel bir hükûmet ofisinde çıraklık eğitimi aldı. Daha sonra bir atık tesisinde iki sene çalıştı. 2000 yılının Ekim ayında Alman birisiyle evlendi. 2002 yılında Essen'e taşındı ve burada satış ve promosyon elemanlığı, temizlikçilik, gece kulübü müdürlüğü, porno film oyunculuğu gibi çeşitli işler yaptı.

SİBEL KEKİLLİ'NİN KARİYERİ

2002 yılında 350 aday arasından seçilerek, Fatih Akın'ın Duvara Karşı filminde başrol oynadı. 2004 yılında gösterime giren film büyük başarı yakaladı ve pek çok ödül aldı. Duvara Karşı filminin yayınlanmasından kısa süre sonra, Alman tabloid gazetesi Bild-Zeitung, daha önce Dilara sahne ismiyle rol aldığı pornografik filmleri ortaya çıkardı.

Bu haber büyük bir skandala neden oldu ve Bild-Zeitung gazetesi Alman Basın Konseyi (Deutscher Presserat) tarafından haberi ele alış şekli nedeniyle sert bir şekilde kınandı.

Dünyaca ünlü Game Of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin 2. sezonuna katıldı. Dizide Shae adlı karakteri canlandırdı. Alman Sinema Teşvik Ödülü' sahiplerini belirleyecek olan jürinin üyeliğini yaptı.