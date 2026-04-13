Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Kilis’te gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ciddi zarara yol açtı. Mağaracık köyünde bir ahırın çökmesi sonucu onlarca hayvan telef oldu.

AHIR YAĞIŞA DAYANAMADI

Kentte gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Hanifi Arslan’a ait ahırın bir bölümü çöktü. Olayda ahırda bulunan koyunlardan 40’ı hayatını kaybederken, bazı hayvanların da yaralandığı öğrenildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme başlatırken, hasarın boyutu ortaya çıktı.

“138 HAYVANIM VARDI”

Ahır sahibi Hanifi Arslan, yaşananları anlatarak, “Olay gece saatlerinde oldu. Ahırda 138 hayvanım vardı. Gece bir ses duyduk, dışarı çıktığımızda ahırın duvarının çöktüğünü gördük. 40 hayvanım telef oldu” dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Ahırın toprak kayması nedeniyle yıkıldığını belirten Arslan, uğradığı zararın karşılanması için yetkililerden destek talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı