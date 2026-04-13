Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok

ABD Başkanı Donald Trump ile Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo arasındaki gerilim karşılıklı açıklamalarla büyüyor. Trump’ın sert sözlerine Vatikan’dan net yanıt geldi.

TRUMP: BÖYLE BİR PAPA İSTEMİYORUM

Trump, Papa 14. Leo’yu hedef alarak “Papa’yı sevmiyoruz, aşırı liberal bir insan” dedi. İran ve Venezuela politikaları üzerinden eleştirilerini sürdüren Trump, “Böyle bir Papa istemiyorum” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca Papa’nın Kilise’ye zarar verdiğini savundu.

VATİKAN’DAN YANIT: KORKMUYORUM

Papa 14. Leo ise Trump’ın sözlerine karşılık vererek, “Trump yönetiminden korkum yok. İncil’in mesajını dile getirmekten çekinmem” dedi. Papa, Kilise’nin siyaset değil barış mesajı taşıdığını vurguladı.

Papa sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz siyasetçi değiliz. Dış politikaya onun anlayabileceği perspektiften yaklaşmayız, ancak ben İncil’in mesajına, bir barış elçisi olarak, inanıyorum.”

KENDİNİ HZ. İSA’YA BENZETTİ

Trump’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada paylaştığı bir görsel de tartışma yarattı. Yapay zekâ ile oluşturulan görselde Trump’ın kendisini Hz. İsa’ya benzer şekilde tasvir ettiği görüldü.

GERİLİMİN ODAĞINDA SAVAŞ SÖYLEMLERİ VAR

Taraflar arasındaki gerilimin merkezinde Trump’ın sert dış politika söylemleri ve Papa’nın savaş karşıtı açıklamaları yer alıyor.

