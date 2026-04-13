Haberler

Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mallorca formasıyla Rayo Vallecano'ya karşı attığı golle Samuel Eto'o'nun gol rekorunu geçerek kulübün en golcü oyuncusu olan Vedat Muriqi, taraftarların kendisi için yaptığı bir tezahürat karşısında hayrete düştü. İspanyol taraftarlar stadı "Muriqi, Ballon d'Or!" sesleriyle inletirken, Kosovalı golcü bu tezahürata esprili bir yanıt vererek, ''Bu insanlar delirmiş!'' şeklinde konuştu.

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Mallorca, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Müsabakanın 36. dakikasında sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Vedat Muriqi, arka direkte topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra Luvumbo ile gelişen atakta Vedat, ceza sahasında yaptığı tek vuruşla farkı 2'ye yükselten golü kaydetti. 

ATTIĞI GOLLERLE TARİHE GEÇTİ

Vedat Muriqi attığı 2 golle birlikte Mallorca forması altında La Liga'da 55. golüne ulaştı ve 54 gollü Samuel Eto'o'yu geride bıraktı. Kosovalı forvet böylelikle lig tarihinin Mallorca adına en golcü ismi oldu.

VEDAT MURIQI İÇİN SÜRPRİZ TEZAHÜRAT

Kosovalı santrfor attığı gollerle takımını küme düşme hattının üstüne çıkarırken, San Moix Stadyumu'nda yapılan bir tezahürat ise 31 yaşındaki futbolcuyu adeta hayrete düşürdü. İspanyol taraftarlar tüm stadı "Muriqi, Ballon d'Or!" sesleriyle inletti. La Liga'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu anlar tüm ülkede geniş yankı uyandırdı. 

''BU İNSANLAR DELİRMİŞ!''

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, kendisine yapılan tezahüratlara esprili bir dille cevap vererek "Bu insanlar delirmiş! Ben nasıl Ballon d'Or'u kazanabilirim ki? Buraya ilk ayak bastığım günden beri bu adayı seviyorum, bu kulübü seviyorum, bu taraftarları seviyorum ama bu Ballon d'Or olayı, tezahüratlar haklı olsa da ve takdir etsem de, benimle hiçbir ilgisi yok." dedi. 

İsmail Elal
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

