72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

Bir dönem 138 kiloya kadar çıkan Esin Gündoğdu, yıllara yayılan değişimiyle dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada yeniden gündeme gelirken, geçirdiği dönüşüm “tanınmaz halde” yorumlarını beraberinde getirdi.

“10 YILDA YAVAŞ YAVAŞ ZAYIFLADIM”

Gündoğdu, zayıflama sürecinin sanıldığı gibi kısa sürede gerçekleşmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ben 10 yıl önce diyet yapmaya başladım. Aşk Yeniden dizisindeydim. O zaman diziye bakarsanız yavaş yavaş zayıfladığımı göreceksiniz. Sonra Yeni Gelin dizisine başladım, orada da süreci görebilirsiniz. Ben gözünüzün önünde sağlıklı beslenerek diyet yaparak zayıfladım.”

“AMELİYAT OLDUĞUMU SAKLAMADIM”

Sürecin her zaman aynı şekilde ilerlemediğini belirten oyuncu, yaşadığı bir kaybın ardından tekrar kilo aldığını ifade etti:

“Bir kayıp yaşadım bu süreçte, tekrar yemek yemeye başladım ve hızlı şekilde yeniden kilo aldım. 5 yıl önce ameliyat olmaya karar verdim, bunu da saklamadım.”

“DOLANDIRICILARA İNANMAYIN”

Adının zayıflama ürünleriyle kullanılmasına da sert tepki gösteren Gündoğdu, şu uyarıyı yaptı:

“Hiçbir ürün kullanmadım. Yapay zeka ve benim adımı kullanarak ürün satmaya çalışanlar var, dolandırılmayın.”

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Toplamda 72 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Esin Gündoğdu’nun son hali kısa sürede gündem olurken, ünlü oyuncunun dönüşümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.