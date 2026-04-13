Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka planına karşı çıkarak, boğazın açık kalmasının enerji fiyatlarının düşmesi için hayati olduğunu vurguladı ve İngiltere’nin savaşa dahil olmayacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uygulamayı planladığı ablukaya karşı olduklarını açıkladı. Starmer, önceliklerinin boğazın tamamen açık tutulması olduğunu vurguladı.

“HÜRMÜZ DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN HAYATİ”

BBC Radio 5’e konuşan Starmer, Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji arzı açısından kritik bir geçit olduğunu belirterek, boğazın bir an önce açılmasının enerji fiyatlarının düşmesi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

“BİZ ABLUKAYI DESTEKLEMİYORUZ”

Boğazdaki güvenlik risklerine rağmen İngiltere’nin yaklaşımının net olduğunu belirten Starmer, “Müttefiklerimizle boğazı kapatmaya değil, açmaya çalışıyoruz. Biz ablukayı desteklemiyoruz. Tüm hazırlıklarımız boğazın açık kalmasına odaklı” dedi.

ENERJİ FATURALARI UYARISI

Starmer, boğazın kapanmasının petrol ve doğal gaz akışını kesintiye uğratacağını vurgulayarak, bunun doğrudan enerji fiyatlarını artıracağını söyledi. “Bu durum vatandaşların daha yüksek faturalar ödemesi anlamına gelir. Ben enerji faturalarının sabitlenmesini ve düşmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“İNGİLTERE SAVAŞA SÜRÜKLENMEYECEK”

Üzerinde çatışmaya dahil olunması yönünde baskı olduğunu dile getiren Starmer, buna rağmen net bir tavır ortaya koydu. “Ne olursa olsun savaşa sürüklenmeyeceğimiz konusunda çok netim. İngiltere’nin böyle bir savaşta yer alması ulusal çıkarımıza değil” dedi.

SORUMLULUK VURGUSU

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasında sorumluluğun İran’da olduğunu belirten Starmer, bölgede yaşanan gelişmelerin küresel enerji piyasalarında ciddi krizlere yol açtığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

