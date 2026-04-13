Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukasına 2 saat kala ABD ordusundan yapılan açıklamada "İzinsiz olarak giren-çıkan, ele geçirmeye maruz kalabilir. Abluka Umman Körfezi'nde uygulanacak. Tarafsız gemiler, kaçak yük varlığını tespit etmek amacıyla ziyaret ve arama hakkına tabi olabilir. Abluka, bayrağa bakılmaksızın tüm gemi trafiğini kapsıyor" denildi.

  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'na ablukanın Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacağını açıkladı.
  • ABD ablukası, Umman Körfezi'nde bayrağa bakılmaksızın tüm gemi trafiğini kapsıyor ve izinsiz giriş-çıkış yapan gemilere müdahale edilebileceğini belirtiyor.
  • İran yönetimi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na abluka uygulama girişimini savaş olarak sayacağını ve karşılık vereceğini açıkladı.

ABD ile İran arasında Pakistan’da 21 saat süren görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’na abluka uygulanacağını duyurdu.

ABLUKA TSİ 17.00’DE BAŞLIYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla başlayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, izinsiz giriş-çıkış yapan gemilere müdahale edilebileceği belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nda bekleyen gemiler

GEMİLERE ARAMA VE EL KOYMA UYARISI

ABD ordusundan yapılan açıklamada, “İzinsiz olarak giren-çıkan, ele geçirmeye maruz kalabilir. Abluka Umman Körfezi’nde uygulanacak. Tarafsız gemiler, kaçak yük varlığını tespit etmek amacıyla ziyaret ve arama hakkına tabi olabilir. Abluka, bayrağa bakılmaksızın tüm gemi trafiğini kapsıyor” ifadelerine yer verildi.

İRAN’DAN “SAVAŞ SAYARIZ” MESAJI

ABD’nin bu hamlesine İran’dan sert tepki geldi. Tahran yönetimi, “Bu girişim savaş olarak sayılır ve biz buna karşılık vereceğiz. Ayrıca henüz oyuna sokmadığımız diğer kartlarımızı da kullanabiliriz” açıklamasını yaptı.

İran basını Tahran-Washington görüşmelerini manşetlere taşıdı

BİRLİKTE YÖNETME TEKLİFİNİ RET

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin İslamabad'daki görüşmelerde, Hürmüz Boğazı için Amerikan rolünü içeren bir hukuki rejim oluşturulmasını önerdiğini belirterek, Tahran'ın bu talebi reddettiğini söyledi.

HÜRMÜZ'DEKİ GEMİ TRAFİĞİ SAVAŞ NEDENİYLE KESİLMİŞTİ

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

OE TRAMP VE NATENYAHU

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

10 KM ÖTEDEN GEL ADAMIN TOPRAKLARINA BİRLİKTE YÖNETELİM BU BOĞPAZI DE. EMPATİ YAPALIM. TRUMP GELİP İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZINDAN GEÇİŞLERİ BİRLİKTE YÖNETİM DESE NE OLUR ?

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Zor dostum zor....

Haber YorumlarıYorumcu:

Gronlanda istedigini yapan Ortadoguya ne yapabilir dusunmek lazim. Ona gore aksiyon almak lazim.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

