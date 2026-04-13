Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun, cenazede hazır bulunan Özel’in önünden geçerken tokalaşmaması kameralara yansıdı. Aynı törende Gürsel Tekin’in de Özel'e selam vermemesi gözlerden kaçmadı.

  • Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e selam vermedi.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçildiği kurultayın iptali davasında kararın bu hafta çıkabileceği iddia edildi.
  • Mutlak butlan davasında mahkemenin kurultayı iptal etmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelebileceği öne sürüldü.

93 yaşında hayata gözlerini yuman Türk siyasetinin önemli isimleri arasında yer alan Hüsamettin Cindoruk için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski TBMM Başkanı, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZEDE SOĞUK RÜZGARLAR

Cenaze törenine katılan isimler arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı. Törende Kılıçdaroğlu, Özel'e selam vermezken iki ismin yan yana gelmekten kaçındığı görüldü. Ayrıca Gürsel Tekin'in de Özel'e selam vermediği görüldü.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Teşvikiye Camii’ndeki törenin ardından Cindoruk’un naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Uzun yıllar süren siyasi kariyerinde Meclis Başkanlığı, parti genel başkanlığı ve hukukçu kimliğiyle bilinen Cindoruk, burada toprağa verilecek.

CHP’DE ‘MUTLAK BUTLAN’ GERİLİMİ: GÖZLER MAHKEME KARARINDA

Ankara kulislerinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği kurultayın iptali istemiyle açılan davada kararın bu hafta çıkabileceği konuşuluyor. Sürece ilişkin iddialar, parti içindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

KULİSLERDE DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Kulis bilgilerine göre, “mutlak butlan” davasında mahkemenin kurultayın iptali yönünde karar verebileceği öne sürüldü. Bu durumda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelebileceği iddiaları da gündeme geldi.

Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı

Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok

Papa, Trump'ın tehdidi sonrası geri adım atmadı: Korkum yok
Haberler.com
hakedene hakettiği gibi davranmışlar

Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Fiyatı 1 TL'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Fiyatı 1 liraya düşürülünce vatandaşlar birbirini ezdi
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Bir haftalık aşkın bedeli ağır oldu! 1 milyon TL’lik şok iddia

Bir haftalık aşkın bedeli: 1 milyon TL
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi

Yasak aşk cinayetinde beklenmedik son