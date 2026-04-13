Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat

93 yaşında hayata gözlerini yuman Türk siyasetinin önemli isimleri arasında yer alan Hüsamettin Cindoruk için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski TBMM Başkanı, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZEDE SOĞUK RÜZGARLAR

Cenaze törenine katılan isimler arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı. Törende Kılıçdaroğlu, Özel'e selam vermezken iki ismin yan yana gelmekten kaçındığı görüldü. Ayrıca Gürsel Tekin'in de Özel'e selam vermediği görüldü.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Teşvikiye Camii’ndeki törenin ardından Cindoruk’un naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Uzun yıllar süren siyasi kariyerinde Meclis Başkanlığı, parti genel başkanlığı ve hukukçu kimliğiyle bilinen Cindoruk, burada toprağa verilecek.

CHP’DE ‘MUTLAK BUTLAN’ GERİLİMİ: GÖZLER MAHKEME KARARINDA

Ankara kulislerinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği kurultayın iptali istemiyle açılan davada kararın bu hafta çıkabileceği konuşuluyor. Sürece ilişkin iddialar, parti içindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

KULİSLERDE DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Kulis bilgilerine göre, “mutlak butlan” davasında mahkemenin kurultayın iptali yönünde karar verebileceği öne sürüldü. Bu durumda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelebileceği iddiaları da gündeme geldi.