Sibel Kekilli, Instagram Hesabını Türkiye'ye Kapattı!

Fatih Akın"ın "Duvara Karşı" filminde ünlenen ve daha sonra Game of Thrones dizisinde Shae karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Sibel Kekilli, Instagram hesabını Türkiye"deki kullanıcılar için kısıtladı.



Instagram hesabına gelen kötü yorumlar için böyle bir şey yaptığını söyleyen Kekilli, konuyla ilgili bir de açıklama yayınlandı.



Sibel Kekilli neden hesabını Türkiye"ye kısıtladı?



Hesabından bir açıklama paylaşam Kekilli, "Kısa bir süreliğine veda etme zamanı… Öyle görünüyor ki paylaştığım son iki gönderiyle çok hassas bir konuya değinmişim. İyi yanı şu ki bütün o ikiyüzlüler, maskelerini çıkarıp çirkin yüzlerini gösterdiler. Burada her şeyi yeni baştan açıklamaya hiç niyetim yok, ama her şey tek bir sonuca varıyor: Bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece ONUN hayatı ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasında bira içmek- bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez. Bıkmadan usanmadan beni destekleyen bütün hayranlarıma çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum." sözlerine yer verdi.







Şu anda hesabı görüntülemeye çalıştığınızda, "Kısıtlı Profil" yazısı görünürken "Bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor" uyarısı çıkıyor.