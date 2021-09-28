Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman yayınlandı - Haberler Magazin
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Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman yayınlandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ay Yapım, final yapan İçerde ve Çukur dizilerinin ardından bu sefer de Üç Kuruş dizisiyle izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Üç Kuruş dizisinden merakla beklenen ilk fragman da yayınlandı.

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Diziden ilk fragmanda izleyicilerle buluştu.

ROMAN MAFYA LİDERİ VE KOMİSER KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır. Yayınlanan ilk tanıtımda Roman mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe karşı karşıya geliyor.

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman yayınlandı

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş dizisi yakında Pazartesi günleri Show TV'de başlıyor.

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman yayınlandı

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman yayınlandı

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman yayınlandı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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