SHOW Güldür Güldür Show canlı izle! 25 Kasım Show TV Güldür Güldür 283. son bölüm izle! Yeni bölüm hangi gün, fragman yayınlandı mı?

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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güldür Güldür Show 282. bölümüyle ekranlara geldi. 7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var! Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW CANLI İZLE (20.00)

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR BÖLÜM İZLE!



GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SON BÖLÜM SKEÇLERİ

Erotik Baba: Son pişmanlık asla fayda etmiyor. ???>? - 05:33

Ayarsız Eğlence: Kadıköy'de sıradan bir gece. ?? - 29:14

Geçmişin Arka Odası: Bu kez geçmişe gidiyoruz. ?? - 43:29

Aile Kampı: Anıları ağlayan babalar ve çocukları. ???>? - 1:04:06

Pavyon Şarkıcısı: Baba sevgisi bir başka. ?? - 1:24:22

Kastır Şef: Kastır Şef'te kartlar yeniden dağıtılıyor. ?? - 1:45:03

SON BÖLÜM İZLE

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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