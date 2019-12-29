: Sezonu açan Cıbıltepe'deki turizmcileri "yılbaşı" heyecanı sardı

29.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:34

Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, yılbaşında konuklarını ağırlamak için tüm hazırlıkları tamamladı.

Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Cıbıltepe'de son günlerde etkili olan yağışlarla kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Toplam 30 kilometrelik pist uzunluğuyla tatilcilere eşsiz kayak imkanı sunan kayak merkezi, yeni yıla kayak yaparak girmek isteyen tatilcilerin de gözdesi haline geldi.

Yılbaşı etkinlikleri için tüm hazırlıkların tamamlandığı merkezde, yaklaşık 1300 yatak kapasiteli 8 otelde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

"Yılbaşı gecesi tüm otellerde eğlenceler olacak"

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı hazırlıklarının tamamlandığını ve tüm misafirleri beklemeye başladıklarını söyledi.

Yeni yılda yerli ve yabancı turistlere sürprizler hazırladıklarını ifade eden Sönmez, "Bölgedeki otellerimiz yeni yılda oldukça yoğun, tesislerimiz de zaten hazır. Yeni yıl akşamında tüm otellerde eğlenceler var ve değişik aktiviteler olacak. Örneğin folklor ekibi, oryantal ve ses sanatçıları sahne alacak. Havai fişek gösterilerimiz olacak. Yani güzel, dolu dolu bir yılbaşı bizi bekliyor." dedi.

Sönmez, beklenen kar yağışının geç geldiğini ancak yeni yıla dolu dolu gireceklerini anlatarak, "Çok az bir zaman kaldı, çok da güzel gördüğünüz gibi kar yağıyor. Misafirlerimiz yılbaşında yerlerini ayırtmak için ellerini çabuk tutsunlar. Kayak merkezinde yılbaşından sonraki süreçte de yüzde 80'in üzerinde bir doluluğa sahibiz. Çok az bir yer kaldı. O açıdan da kayakseverler elini çabuk tutsun." ifadelerini kullandı.

"Yeterli doluluğu sağlamış bulunmaktayız"

Kayak merkezindeki turizmcilerden Murat Demir de misafirler için güzel bir yılbaşı paketi hazırladıklarını aktardı.

Yılbaşında açık büfe yemek hizmeti vereceklerini ve zengin bir sunum yapacaklarını dile getiren Demir, "Yılbaşı için yoğunluk, batı şehirlerimizden ve yakındaki birkaç şehrimizden olacak. Doluluk oranlarını sağlamış bulunmaktayız." diye konuştu.

Demir, yeni sezondan umutlu olduklarını belirterek, kış sezonunun bereketli geçmesini diledi.

Kaynak: AA

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