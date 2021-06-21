"Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iade edilmeyi istiyor"

KARA para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin Türkiye'ye iade edilmesini talep edeceğini söyledi.

KARA para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin Türkiye'ye iade edilmesini talep edeceğini söyledi. Dülger "Bugün ya da yarın başvurumuzu yapacağız" dedi.

Avukat Dülger, müvekkili hakkındaki suçlamaların iş ortaklığı olduğu Kingston şirketinin yasadışı faaliyetlerine dayandırıldığını belirterek, "ABD'nin yeni tespit ettiği bir usulsüzlükten müvekkilimin haberdar olmasını beklemek düşünülemez. Müvekkilim Türkiye'de yargılanmak istiyor ve bu nedenle iadesini talep edecek. Türkiye'nin de iade talebinde bulunduğunu biliyoruz. Biz de bugün ya da yarın Türkiye'ye iade edilmeyi talep edeceğiz" dedi.

KİNGSTON'UN YASADIŞI GELİRİNİ TÜRKİYE'DE YATIRIM FAALYETLERİNDE KULLANDI

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla Türkiye'de ve ABD'de dava açıldı. Korkmaz hakkında Türkiye'deki yargı süreci MASAK raporuyla başlamıştı. MASAK'ın 28 Aralık 2020 tarihli raporu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz'ın, Kingston şirketinin ABD'de yasal olmayan yollarla edindiği parayı Türkiye'de yatırım faaliyetlerinde kullandığı tespiti yapıldı. Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding A.Ş. ile yönetiminde yer almadığı Mega Varlık Yönetim A.Ş.'nin birlikte hareket ederek, bankaların firmalardan olan alacaklarını devraldığı iddia edildi.

PARAVAN ŞİRKET İDDİASI

Korkmaz hakkında, şirketlerin ortaklık yapısında ve yönetim kurullarında sıklıkla değişikliğe gidildiği, bilinçli şekilde bağlantılı kişiler arasında şirketlerde hisse devri yaptırıldığı, ilerleyen dönem içerisinde şirketlerin bazılarını tasfiye ettiği iddiası bulunuyor. Yapılan incelemelerde Korkmaz'ın Lüksemburg'da paravan şirketlere sahip olduğu, Türkiye'de faaliyet göstermemesine rağmen potansiyel vergi kimlik numarası alarak yurtiçinde faaliyet gösteriyor gibi görüntü verdiği de tespiti de yapıldı.

KARA PARA ŞİRKETLERDE AKLANDI

Yapılan incelemelerde Sezgin Baran Korkmaz ve birlikte hareket ettiği kişilerin şirketlerde görev aldığı, suça konu faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri şirket hesaplarına gelir olarak aktararak muhasebeleştirdikleri de belirlendi. Bu yolla kara para akladıkları ve çok sayıda bankalar arası havale, EFT ve swift işlemleri yaparak işledikleri suçla elde ettikleri gelir arasındaki bağlantıyı kesmeye çalıştıkları tespit edildi. MASAK raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Korkmaz ile birlikte bazı şirket çalışanları hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı