Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı
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Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

ABD ve Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da tutuklandı. Tutuklamayla ilgili konuşan Korkmaz'ın avukatları, tutuklama talebinin ABD'den geldiğini ve yargılamanın Avusturya'da süreceğini söyledi.

Kara para aklama suçlamasıyla ABD tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebi doğrultusunda Avusturya'da tutuklandı. Tutuklama olayı hakkında konuşan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Mehmet Demir, ABD'nin talebi üzerine tutuklanan Korkmaz'ın yargılama sürecinin Avusturya'da devam edeceğini kaydederek Türkiye'nin de iade talebi olduğunu söyledi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ 10 MİLYON EURO İDDİALARI İLE GÜNDEMDE

Sosyal medyada yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker, Habertürk sunucusu Veyis Ateş'in firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan "bir işini çözmek" için 10 milyon Euro istediğini öne sürmüştü. Önceki gün Halk TV'de gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Gazeteci Veyis Ateş ise Korkmaz'dan para istediği yönündeki iddiaları reddetti.

Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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