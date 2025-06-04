Sezer Uysal kimdir? İpek Kıraç'ın evleneceği DJ Sezer Uysal kaç yaşında, nereli?

Sezer Uysal kimdir? İpek Kıraç'ın evleneceği DJ Sezer Uysal kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektronik müzik dünyasının yükselen isimlerinden biri olan DJ Sezer Uysal, son dönemde özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. İpek Kıraç ile evleneceği iddiaları sonrasında adı sıkça anılmaya başlanan Uysal, hem müzikal başarılarıyla hem de kişisel yaşamıyla merak konusu haline geldi. Peki, Sezer Uysal kimdir? İpek Kıraç'ın evleneceği DJ Sezer Uysal kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Son günlerde kamuoyunun dikkatini üzerine çeken isimlerden biri de elektronik müzik sahnesinin başarılı temsilcilerinden DJ Sezer Uysal oldu. İpek Kıraç ile evleneceklerine dair ortaya atılan iddiaların ardından, sosyal medya kullanıcıları ve magazin takipçileri Uysal'ın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Sezer Uysal kimdir? İpek Kıraç'ın evleneceği DJ Sezer Uysal kaç yaşında, nereli? İşte, merak edilen detaylar…

SEZER UYSAL KİMDİR?

Elektronik müziğin başarılı temsilcilerinden DJ Sezer Uysal, son günlerde özel yaşamıyla gündeme gelen isimler arasında yer aldı. Koç ailesinin genç iş insanı İpek Kıraç ile evlilik hazırlığı yaptığına dair iddialar sonrası, Uysal'ın kim olduğu kamuoyunda merak konusu oldu.

Sezer Uysal kimdir? İpek Kıraç'ın evleneceği DJ Sezer Uysal kaç yaşında, nereli?Sezer Uysal kimdir

Bursa doğumlu olan Sezer Uysal, genç yaşlarda elektronik müzikle ilgilenmeye başladı. Henüz 17 yaşındayken müzik prodüksiyonuna adım atan Uysal, kısa sürede kendi tarzını oluşturarak elektronik müzik dünyasında adını duyurdu. Deep House, Progressive House ve Tech House türlerinde birçok başarılı çalışmaya imza atan Uysal, "Singing in the Bathtub" adlı parçasıyla Beatport listelerinde uzun süre zirvede kaldı.

Ministry of Sound, Baroque Records ve Buddha Bar gibi uluslararası müzik platformlarında eserleri yayımlanan Uysal, 2008 yılında kurduğu "Dark Pleasure Records" adlı plak şirketiyle yapımcılık alanında da aktif rol aldı. Sahne performanslarıyla Avrupa'nın birçok şehrinde dinleyiciyle buluşan Uysal, elektronik müzik alanında Türkiye'yi yurt dışında temsil eden önemli isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Sezer Uysal kimdir? İpek Kıraç'ın evleneceği DJ Sezer Uysal kaç yaşında, nereli?DJ Sezer Uysal kaç yaşında, nereli

Son günlerde, İpek Kıraç ile nikah masasına oturacağı yönündeki söylentilerle özel hayatı da gündeme gelen Sezer Uysal, kariyerindeki başarıları ve üretkenliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da, ikilinin eylül ayında evlenmeyi planladığı iddia ediliyor. DJ Sezer Uysal, hem müzikteki yükselişi hem de özel yaşamındaki gelişmelerle yakından takip edilen bir isim haline geldi.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ertan Yıldız'ı ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama

Kilit ismin ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor

Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.