Son günlerde kamuoyunun dikkatini üzerine çeken isimlerden biri de elektronik müzik sahnesinin başarılı temsilcilerinden DJ Sezer Uysal oldu. İpek Kıraç ile evleneceklerine dair ortaya atılan iddiaların ardından, sosyal medya kullanıcıları ve magazin takipçileri Uysal'ın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Sezer Uysal kimdir? İpek Kıraç'ın evleneceği DJ Sezer Uysal kaç yaşında, nereli? İşte, merak edilen detaylar…

SEZER UYSAL KİMDİR?

Elektronik müziğin başarılı temsilcilerinden DJ Sezer Uysal, son günlerde özel yaşamıyla gündeme gelen isimler arasında yer aldı. Koç ailesinin genç iş insanı İpek Kıraç ile evlilik hazırlığı yaptığına dair iddialar sonrası, Uysal'ın kim olduğu kamuoyunda merak konusu oldu.

Sezer Uysal kimdir

Bursa doğumlu olan Sezer Uysal, genç yaşlarda elektronik müzikle ilgilenmeye başladı. Henüz 17 yaşındayken müzik prodüksiyonuna adım atan Uysal, kısa sürede kendi tarzını oluşturarak elektronik müzik dünyasında adını duyurdu. Deep House, Progressive House ve Tech House türlerinde birçok başarılı çalışmaya imza atan Uysal, "Singing in the Bathtub" adlı parçasıyla Beatport listelerinde uzun süre zirvede kaldı.

Ministry of Sound, Baroque Records ve Buddha Bar gibi uluslararası müzik platformlarında eserleri yayımlanan Uysal, 2008 yılında kurduğu "Dark Pleasure Records" adlı plak şirketiyle yapımcılık alanında da aktif rol aldı. Sahne performanslarıyla Avrupa'nın birçok şehrinde dinleyiciyle buluşan Uysal, elektronik müzik alanında Türkiye'yi yurt dışında temsil eden önemli isimlerden biri olarak gösteriliyor.

DJ Sezer Uysal kaç yaşında, nereli

Son günlerde, İpek Kıraç ile nikah masasına oturacağı yönündeki söylentilerle özel hayatı da gündeme gelen Sezer Uysal, kariyerindeki başarıları ve üretkenliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da, ikilinin eylül ayında evlenmeyi planladığı iddia ediliyor. DJ Sezer Uysal, hem müzikteki yükselişi hem de özel yaşamındaki gelişmelerle yakından takip edilen bir isim haline geldi.