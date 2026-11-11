İstanbul'da dizi setinden 30 bin lira istediği öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da dizi çekimi yapan prodüksiyon ekiplerinden, "Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz" diyerek para istedikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beykoz'da sokakta bir dizinin çekimini yapan ekibin yanına giden şüpheliler, "Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz" diyerek 30 bin lira istedi. Set çalışanlarının ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelilerin yerel bir prodüksiyon şirketinden olduklarını söyleyerek zorla dizi setine girmeye çalıştıkları, bunu başaramayınca para istedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı