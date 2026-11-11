Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da dizi setinden 30 bin lira istediği öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da dizi setinden 30 bin lira istediği öne sürülen 4 şüpheli yakalandı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da dizi setinden 30 bin lira istediği öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beykoz'da dizi çekim ekibine 'Boğazını keseriz' diyerek 30 bin lira istediği öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Set çalışanlarının ihbarıyla harekete geçen polis, şüphelileri gözaltına aldı; emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da dizi çekimi yapan prodüksiyon ekiplerinden, "Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz" diyerek para istedikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beykoz'da sokakta bir dizinin çekimini yapan ekibin yanına giden şüpheliler, "Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz" diyerek 30 bin lira istedi. Set çalışanlarının ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelilerin yerel bir prodüksiyon şirketinden olduklarını söyleyerek zorla dizi setine girmeye çalıştıkları, bunu başaramayınca para istedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir24

3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir! İşte o isimler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sürprizi! Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe'de Oğuz sürprizi! Yönetim kararını verdi
Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü

Eşini 5 yerinden bıçakladı, cezaevinde öldü
Türk kökenli kadın DNA testi yaptırdı! 200 kardeşi olabileceğini öğrendi

Bir DNA testiyle hayatı altüst oldu! 200 kardeş sürprizi
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı

İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Güllü’nün ölümünde Sultan Nur Ulu, 'yalan tanıklık' suçundan hakim karşısına çıktı

Güllü davasında avukattan olay sözler: Bu Tuğyan'ı kurtarma operasyonu