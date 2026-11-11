Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de motosikletin çarptığı yaya 8 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de motosikletin çarptığı yaya 8 gün süren yaşam savaşını kaybetti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 3 Kasım'da motosikletin çarptığı 65 yaşındaki yaya, 8 gün süren yaşam mücadelesini hastanede kaybetti. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eskişehir'de motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 65 yaşındaki Ramazan Ş., hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederken, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

3 Kasım günü Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Ö.Y. idaresindeki 26 ALV 780 plakalı motosiklet, yolda yürüyen 65 yaşındaki Ramazan Ş.'ye çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen yaya Ramazan Ş., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralı Ramaza Ş. bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçundan yargılanacak

Güllü davasında şok gelişme! Tanıktı, sanık oldu
CHP'li Öztürkmen'den fon krizi iddiası: AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kaldı

Bomba iddia! AK Parti çalışanlarının maaşları da fonda kalmış
Buse Terim yeniden diyete başladı! Günden güne eriyor

25 kilo vermişti, durmaya niyeti yok! Günden güne eriyor
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var

Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı

Erdoğan 102 liderden bir tek onu karşılamadı! Tansiyon yükseldi
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı

Skandal görüntü güvenlik kamerasına takıldı
Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti

Otomobil dünyasında bir devir kapandı! 32 yıllık efsane tarih oldu