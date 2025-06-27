Sezen Aksu Linç şarkısının sözleri! Sezen Aksu yeni albüm mü çıkardı?

Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, 2025'e damga vuran yeni albümüyle dinleyicilerini derinden etkiledi. Yeni albümünde Linç şarkısıyla dikkat çeken Sezen Aksu'nun şarkı sözlerinin anlamına ilişkin söylentiler ise gündemdeki yerini koruyor. Peki, "Linç" şarkısının tam sözleri neler? Sezen Aksu bu parçayı kimin için besteledi? İşte çok konuşulan şarkının sözleri ve detaylar…

SEZEN AKSU'NUN YENİ ALBÜMÜ YAYINLANDI MI?

Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, uzun bir aranın ardından yeni albümüyle yeniden dinleyicileriyle buluştu. Sanatçının merakla beklenen albümü "Paşa Gönül Şarkıları", 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 00.00 itibarıyla tüm dijital platformlarda ve radyolarda yayınlandı.

12 parçadan oluşan albümde Aksu, hem nostaljik ezgileri günümüz sound'uyla buluşturuyor hem de üç yeni bestesiyle müzikseverlere taze bir repertuvar sunuyor. Albümde yer alan parçalardan biri de geçtiğimiz aylarda vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un bir eserine Aksu'nun duygu yüklü yorumu olarak dikkat çekiyor.

Sezen Aksu Linç şarkısının sözleri

Albümün çıkış parçası olarak belirlenen "Doğrucu"ya çekilen klip, teknolojik açıdan da dikkat çekici: Klip, Google'ın yapay zekâ destekli video üretim teknolojisi Gemini ve Veo 3 ile hazırlandı.

Spotify, Apple Music, YouTube Music başta olmak üzere tüm dijital müzik platformlarında yer alan "Paşa Gönül Şarkıları", Sezen Aksu'nun hem geçmişe saygı duruşunda bulunduğu hem de müzikal vizyonunu güncel tutmayı başardığı özel bir albüm olarak öne çıkıyor. İşte, merakla beklenen Linç şarkısının sözleri...

Sezen Aksu yeni albüm mü çıkardı

SEZEN AKSU LİNÇ ŞARKISI SÖZLERİ!

Ne çocuklar gördüm

Büyümediler hiç

Nefesleri çığlık

Duyulmadılar hiç

Çocuklar suçtu

Her biri pislik, piç

Bir önemleri yoktu

Büyükleri çoktu çoktu

Bu son olsun

Dünya dönme dur artık

Bu son olsun

Dünya dönme dur artık

Bu son olsun

Bu son olsun

Bu son olsun

Bu son olsun

Ne büyükler gördüm

Anlamadılar hiç

Koskocamandılar ya

Dinlemediler hiç

Uykuya daldılar

Biteviye sandılar

Dilleri dil değildi

Kendini yok eden linç

Bu son olsun

Dünya dönme dur artık

Bu son olsun

Dünya dönme dur artık

Bu son olsun

Bu son olsun

Bu son olsun

Bu son olsun

Bu son olsun

Bu son olsun

Bu son olsun

Bu son olsun