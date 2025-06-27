Sezen Aksu Linç şarkısının sözleri! Sezen Aksu yeni albüm mü çıkardı?
Sezen Aksu, yeni şarkısı "Linç" ile hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Ritmik yapısıyla dikkat çeken parça, müzik dünyasında geniş yankı uyandırırken, şarkının sözleri ve taşıdığı anlam sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki, Sezen Aksu'nun Linç şarkısının sözleri neler? Sezen Aksu yeni şarkısını kime yazdı? İşte "Linç"in sözleri ve detaylar…
Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, 2025'e damga vuran yeni albümüyle dinleyicilerini derinden etkiledi. Yeni albümünde Linç şarkısıyla dikkat çeken Sezen Aksu'nun şarkı sözlerinin anlamına ilişkin söylentiler ise gündemdeki yerini koruyor. Peki, "Linç" şarkısının tam sözleri neler? Sezen Aksu bu parçayı kimin için besteledi? İşte çok konuşulan şarkının sözleri ve detaylar…
SEZEN AKSU'NUN YENİ ALBÜMÜ YAYINLANDI MI?
Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, uzun bir aranın ardından yeni albümüyle yeniden dinleyicileriyle buluştu. Sanatçının merakla beklenen albümü "Paşa Gönül Şarkıları", 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 00.00 itibarıyla tüm dijital platformlarda ve radyolarda yayınlandı.
12 parçadan oluşan albümde Aksu, hem nostaljik ezgileri günümüz sound'uyla buluşturuyor hem de üç yeni bestesiyle müzikseverlere taze bir repertuvar sunuyor. Albümde yer alan parçalardan biri de geçtiğimiz aylarda vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un bir eserine Aksu'nun duygu yüklü yorumu olarak dikkat çekiyor.
Albümün çıkış parçası olarak belirlenen "Doğrucu"ya çekilen klip, teknolojik açıdan da dikkat çekici: Klip, Google'ın yapay zekâ destekli video üretim teknolojisi Gemini ve Veo 3 ile hazırlandı.
Spotify, Apple Music, YouTube Music başta olmak üzere tüm dijital müzik platformlarında yer alan "Paşa Gönül Şarkıları", Sezen Aksu'nun hem geçmişe saygı duruşunda bulunduğu hem de müzikal vizyonunu güncel tutmayı başardığı özel bir albüm olarak öne çıkıyor. İşte, merakla beklenen Linç şarkısının sözleri...
SEZEN AKSU LİNÇ ŞARKISI SÖZLERİ!
Ne çocuklar gördüm
Büyümediler hiç
Nefesleri çığlık
Duyulmadılar hiç
Çocuklar suçtu
Her biri pislik, piç
Bir önemleri yoktu
Büyükleri çoktu çoktu
Bu son olsun
Dünya dönme dur artık
Bu son olsun
Dünya dönme dur artık
Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun
Ne büyükler gördüm
Anlamadılar hiç
Koskocamandılar ya
Dinlemediler hiç
Uykuya daldılar
Biteviye sandılar
Dilleri dil değildi
Kendini yok eden linç
Bu son olsun
Dünya dönme dur artık
Bu son olsun
Dünya dönme dur artık
Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun