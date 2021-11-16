Sezai Karakoç öldü mü? Sezai Karakoç neden öldü? Sezai Karakoç kaç yaşında vefat etti, cenazesi nerede defnedilecek? Sezai Karakoç'un hastalığı nedir?

Sezai Karakoç öldü mü? sorusunun yanıtı son dakika haberler inin ardından merak edilen konular arasında yerini aldı. Gelen son dakika haberine göre; şair, yazar, siyasetçi Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, sosyal medya hesabından Sezai Karakoç için taziye mesajı yayınladı.

SEZAİ KARAKOÇ ÖLDÜ MÜ?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, 'Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin.' açıklamasında bulundu.

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

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