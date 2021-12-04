Seyment'in öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine saldırı

Lüleburgaz'ın Güneşli Mahallesi'nde 29 Kasım günü, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Seyment Dalbastı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.G., oğlu B.G ile M.U. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mahallede olası olaylara karşı geniş kapsamlı önlem alan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.