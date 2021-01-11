Seymen FM frekansı kaç? Radyo Seymen FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Seymen FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Seymen FM frekans numarası kaçtır? Seymen FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Seymen FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Seymen FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Seymen FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Seymen FM frekans numaraları!

SEYMEN FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Seymen FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adana : 103.6

Aksaray : 106.1

Afyon : 106.3

Antalya : 99.7

Antalya ( Kaş ) : 106.9

Antalya ( Alanya ) : 99.0

Ankara : 89.0

Amasya : 89.6

Amasya ( Taşova ) : 100.0

Aydın ( Merkez) : 106.7

Aydın ( Kuşadası) : 95.5

Balıkesir : 97.4

Bursa : 88.1

Burdur : 95.0

Bolu : 106.8

Bolu gerede : 92.6

Bilecik : 95.5

Çanakkale : 88.6

Diyarbakır : 103.3

Denizli : 104.6

Düzce : 87.9

Edirne : 95.5

Eskişehir : 95.5

Erzurum : 92.5

Elazığ : 89.0

Gaziantep : 95.8

Giresun : 101.5

Hatay : 105.8

Hatay ( İskenderun ) : 106.3

İstanbul : 107.0

İzmir : 106.5

Karaman : 89.4

Kayseri : 90.7

Kırşehir : 88.2

Kocaeli : 88.1

Konya : 92.4

Kütahya : 93.5

Kahramanmaraş : 105.5

Malatya : 98.6

Manisa : 107.2

Manisa ( Akhisar ) : 102.5

Mersin : 108.0

Muğla : 95.3

Muğla ( Bodrum ) : 96.8

Muğla ( Fethiye ) : 106.7

Muğla ( Marmaris ) : 90.6

Niğde : 95.9

Samsun : 95.6

Sakarya : 105.8

Sivas : 94.6

Şanlıurfa : 93.8

Tekirdağ : 97.3

Tekirdağ ( Çorlu ) : 94.8

Tokat : 104.9

Tokat ( Zile ) : 106.5

Tokat zile : 106.0

Trabzon : 106.5

Ordu : 105.6

Osmaniye : 106.3

Yozgat : 88.3

Zonguldak : 96.7

Zonguldak ( Ereğli ) : 102.5

Van : 89.0

Mardin : 91.7

Seymen FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Seymen FM radyosunu açabilirsiniz.