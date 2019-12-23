Şeyma Subaşı'nın tatil masraflarını kimin ödediği ortaya çıktı
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Şeyma Subaşı'nın tatil masraflarını kimin ödediği ortaya çıktı

Sık sık çıktığı seyahatlerle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, katıldığı bir programda Guido Senia ile gittiği tatillerin parasını sevgilisinin ödediğini söyledi.

23.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:08
Şeyma Subaşı'nın tatil masraflarını kimin ödediği ortaya çıktı

Hemen hemen her gününü seyahatte geçiren , yine magazin gündeminde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Subaşı, tatil giderlerinin kimin karşıladığını da söyledi.

ACUN'A ATTIĞI MESAJLA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda 'ya canlı yayında attığı "Miami oteli ve parayla ilgili" mesajıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, durumu "Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii ki de benim kaderim, yapacak bir şey yok" diyerek açıklamıştı.

"TATİL PARALARIMI GUİDO ÖDÜYOR"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile Arabistan'ın Riyad şehrine giden Şeyma Subaşı, YouTube'da yayınlanan Noteri programında tatil paralarını kimin ödediğini açıkladı. Subaşı açıklamasında "Acun Melisa'yla olan 3 tatilimi karşılıyor anlaşmamız var. Guido, tüm tatil masraflarını ödüyor kuruş ödetmiyor. Guido ile olan tatilim ayrı bir şey, bir kuruş ödemişliğim yok zaten" dedi.


Haber Videosu

: Şeyma Subaşı'nın tatil masraflarını kimin ödediği ortaya çıktı
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HABER YORUMLARI (2)

  • GERÇEKÇİ.......:
    sen neymişsin be şeyma, tipine de bakılırsa gösterdiğin etten başka hiçbir farklılığın yok o gösterdiğinde her normal kadında var, ha sende bir şey eksik karakter. işte o yok malesef.
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