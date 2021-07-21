Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunaya ile tatile çıktı. İkiliyi Alaçatı sokaklarında gezerken görünler şaşkınlığını gizleyemezken Şeyma Subaşı'nın bu duruma ne tepki vereceği merak konusu oldu.

Bir çocuğunun annesi Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Aşklarını ilan ettikten sonra sık sık görüntülenen çift, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi.

ŞEYMA'NIN KARDEŞİ, ACUN'UN SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Geçtiğimiz günlerde eski eniştesi Acun Ilıcalı'yı kızının doğum gününe çağıran ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, bu sefer de Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı. Açıl ve Altunkaya önceki akşam Alaçatı sokaklarında kız kıza alışveriş yaparken görüntülendi.

Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi, Acun Ilıcalıi'nın sevgilisiyle tatile çıktı

Şeyma Subaşı'nın ablasının Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıkmasına nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

ŞEYMA'DAN ACUN ILICALI'NIN OLDUĞU FOTOĞRAFA YORUM

Kübra Açıl önceki gün evinde kızının doğum gününü kutlamış ve Acun Ilıcalı'yı da davet etmişti. Eşi, Acun Ilıcalı, Melisa ve kızıyla olan fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Açıl'a ilk yorumlardan biri de kardeşi Şeyma Subaşı'dan gelmişti. Subaşı, Ilıcalı ve kızının olduğu fotoğrafa gülen yüzlü kalp emojisi koymuştu.

Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi, Acun Ilıcalıi'nın sevgilisiyle tatile çıktı
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi, Acun Ilıcalıi'nın sevgilisiyle tatile çıktı
Kübra Açıl ve Şeyma Subaşı
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi, Acun Ilıcalıi'nın sevgilisiyle tatile çıktı
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı: İlişkisinin başladığı gün, nafaka almayı bıraktı
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı: İlişkisinin başladığı gün, nafaka almayı bıraktı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Kaan Yıldırım Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Volkan Demirel Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 09:40:12. #1.16#

title