Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed AlSaloussi'den ayrılınca sosyal medya espriyi patlattı
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Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed AlSaloussi'den ayrılınca sosyal medya espriyi patlattı

Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed AlSaloussi'den ayrılınca sosyal medya espriyi patlattı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı'nın, evlilik hazırlığında olduğu Mohammed AlSaloussi'nin hediyelerinin sahte çıkmasının ardından bebeğini aldırarak, Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından sosyal medyada Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba espriler yapıldı.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamış ancak ikilinin aşkları kısa sürmüştü. Daha sonra aradığı aşkı Mısırlı iş insanı olarak bilinen Mohammed AlSaloussi'de bulan Subaşı, yeni erkek arkadaşıyla birbirinden samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya başlamıştı.

Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed AlSaloussi'den ayrılınca sosyal medya espriyi patlattı

EVLİLİK TEKLİF ETTİ

İkilinin ilişkileri bir süre sonra ciddiye döndü. AlSaloussi'nin evlilik teklifinde bulunduğu Subaşı, bir süre hamilelik iddialarını reddettikten sonra hamile olduğunu açıkladı. Ancak kısa süre önce bu sefer de bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı'nın sevgilisi hakkındaki "dolandırıcılık" iddialarının ardından ayrılığın eşiğine geldiği ve kendisine alınan hediyelerin sahte olduğu öğrenmesinin ardından, AlSaloussi'den ayrıldığı iddia edildi. Subaşı, Instagram hesabında sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını da kaldırdı. Bu da ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed AlSaloussi'den ayrılınca sosyal medya espriyi patlattı

SOSYAL MEDYA ESPRİYİ PATLATTI

Subaşı ve AlSaloussi ilişkisi hakkında her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ederken, sosyal medyada da Subaşı hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak yapılan paylaşımlardan biri, diğerlerine göre çok daha fazla ilgi gördü. Söz konusu paylaşımda, Subaşı'nın ağlarken görüntüsüne yer verilerek, "Uçağın ödemesini bile benim karttan çektirmiş, inanabiliyor musun?" ifadelerine yer verildi. Paylaşım kısa süre çok sayıda etkileşim aldı.

İşte Şeyma Subaşı hakkında yapılan o espri:

Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed AlSaloussi'den ayrılınca sosyal medya espriyi patlattı
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Ayrılık sonrası Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok
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Bomba iddia! Şeyma Subaşı, milyarder sevgilisinin aldığı hediyeler sahte çıkınca ayırılıp bebeğini aldırdı
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed AlSaloussi'den ayrılınca sosyal medya espriyi patlattı - Haberler Magazin
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