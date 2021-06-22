"Evlenmeden olmaz" diyen Şeyma Subaşı, bizzat paylaştı: Hamileyim
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"Evlenmeden olmaz" diyen Şeyma Subaşı, bizzat paylaştı: Hamileyim

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den hamile olduğunu duyurdu. Subaşı, düğünü ertelediklerini ve hamileliğinin tadını çıkaracağını söylediği paylaşımı kısa bir süre sonra kaldırdı. Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde ise hamile olduğu iddialarını, "Evlenmeden olmaz" diyerek yalanlamıştı.

Bir süredir hamile olduğu konuşulan ve bu iddiaları reddeden Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder sevgilisinden evlenme teklifi alan ve düğün hazırlıklarına başladıklarını duyuran Subaşı, Instagram hesabından hamile olduğuna dair bir metin paylaştı.

"DEDİKODULAR DOĞRU, HAMİLEYİM"

"Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim." diyen Şeyma Subaşı, "Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı, hamile olduğunu açıkladı! Paylaşımı kısa bir süre sonra sildi

"EVLENMEDEN OLMAZ" DEMİŞTİ

Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda ise hakkında çıkan hamile olduğu yönündeki haberlere, "Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten" sözleriyle yanıt vermişti.

Şeyma Subaşı, hamile olduğunu açıkladı! Paylaşımı kısa bir süre sonra sildi
'Evlenmeden olmaz' diyen Şeyma Subaşı, bizzat paylaştı: Hamileyim
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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"Evlenmeden olmaz" diyen Şeyma Subaşı, bizzat paylaştı: Hamileyim - Haberler Magazin
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