Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi
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Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi

10.11.2020 22:10 | Son Güncelleme: 10.11.2020 22:16

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra bir süredir adı yeni aşk iddialarına karışmamıştı. Subaşı'nın son olarak Instagram'dan paylaştığı dans videosunda Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olduğu görüldü.

Karantina günlerini Türkiye'de İtalyan sevgilisi Guido Senia ile geçiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, normalleşme sürecinin ardından Amerika'ya gitmişti. Yurt dışına çıkan Subaşı kısa bir süre sonra da Senia ile ayrıldıklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde adı Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile anılan Şeyma Subaşı paylaştığı dans videosunda birlikteliği doğrular gibiydi.

KADRAJA GİRDİ

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı videonun ilk saniyelerinde sevgilisi olduğu iddia edilen Mısırlı bir yatırımcı Mohammed Alsaloussi kadraja girdi.

KAMERADAN KAÇTI

Mohammed Alsaloussi, kameranın kadrajına girdiğini fark edince hemen uzaklaşması dikkatlarden kaçmadı. Öte yandan Şeyma Subaşı, olay dansının sürdürmeye devam etti.

PARTİDEN PARTİYE KOŞUYOR

Koronavirüsün yaygın olduğu şu günlerde katıldığı partiler nedeniyle sık sık eleştirilen Şeyma Subaşı, bir kez daha tepkileri çekecek gibi görünüyor.

DANSIYLA AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Şeyma Subaşı, paylaştığı videoda kalça dansı yapması ise ağızları açık bıraktı.

PAYLAŞIMLARI OLAY YARATTI

Subaşı'nın partiye gitmeden önce yaptığı paylaşımlar ise olay yaratmıştı. Ferrari marka bir otomobilin sağ koltuğuna oturan Şeyma Subaşı'nın çektiği görüntüler yeni bir dedikodunun fitilini ateşlemişti.

AŞK İDDİASI MAGAZİN GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Subaşı'nın bindiği Ferrari'nin Mohammed Alsaloussi adında Mısırlı genç bir yatırımcıya ait olduğu öğrenilmişti. Sosyal medyada "Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi mi?" soruları sorulmaya başlamıştı.

Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi

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