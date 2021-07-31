Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Mısırlı sevgilisi Mohammed al Saloussi ile kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra barışan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından uçakta sevgilisinin kucağına oturup çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldığı Mohammed al Saloussi'den hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra düşük yaptı. Bunun ardından ilişkisinde sorunlar yaşayan Subaşı, Saloussi ile ayrılık kararı aldı. Ayrılıkları kısa süren çift, geçtiğimiz günlerde yeniden barıştı.

"ÜLKEME DÖNDÜĞÜM İÇİN HEYECANLIYIM"

İlişkisine kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı, 3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Uçakta sevgilisinin kucağına oturarak poz veren Subaşı, paylaşımına "Çok yumuşacık hissediyorum. İbiza'da 3 ay geçirdikten sonra ülkeme geri döndüğüm için heyecanlıyım" notunu ekledi.

Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Haydar Aliyev Mustafa Sarıgül Ömer Halisdemir
Magazin Gülşen Ece Erken Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rachid Ghezzal Ceyhun Gülselam Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 14:55:07. #1.16#

title