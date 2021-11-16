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Şeyma Subaşı aşka geldi

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Şeyma Subaşı aşka geldi

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilişkisine devam ediyor. Ünlü sosyal medya fenomeni, aşka geldiği anı Instagram'dan yayınladı. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı, yeniden barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşka geldi. Sosyal medya fenomeni sevgilisiyle bir davete katıldı. Şık giyim tarzıyla dikkat çeken Subaşı, sevgilisiyle öpüştüğü anı Instagram'dan paylaştı. Subaşı kareye, "Hey sen" yazarak, kalp emojisi koydu. Sosyal medya fenomeni kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden çift, geçtiğimiz hafta ilişkilerine bir şans daha vermişti.

Şeyma Subaşı aşka geldi

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