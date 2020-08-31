Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz nereli, kaç yaşında? Şeyma Korkmaz dizileri
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Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz nereli, kaç yaşında? Şeyma Korkmaz dizileri

Beni Affet dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Şeyma Korkmaz, Eskişehir'de doğdu ve eğitimini de Çanakkale'de tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bölümünü tamamladı. Şeyma Korkmaz eşi kim?

Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz nereli, kaç yaşında? Şeyma Korkmaz dizileri
31.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:05

Şeyma Korkmaz, ilkokulu Eskişehir'de tamamladı ve 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti. Lise yıllarında da resim bölümünde eğitim almıştı. Okul yıllarında fotomodel olarak çalıştı. Birçok dizide yer alan Şeyme Korkmaz hayatı haberimizde.

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?

Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Tuba ve Tolga adında ablası ve abisi olan genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı. Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai SUDA ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.

Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz nereli, kaç yaşında? Şeyma Korkmaz dizileri

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculşuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.

Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz nereli, kaç yaşında? Şeyma Korkmaz dizileri
Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz nereli, kaç yaşında? Şeyma Korkmaz dizileri
Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz

DİZİLERİ

Beni Affet (TV Dizisi) (Feride) 2012-2018

Hayata Beş Kala (TV Dizisi) (Yagmur)

Öyle ya da Böyle (Sinema) (Peri)

Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz nereli, kaç yaşında? Şeyma Korkmaz dizileri

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