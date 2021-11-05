Seyir füzelerinin motor ihtiyacı yerli ve milli imkanlarla sağlanacak

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kale Arge firmaları arasında seyir füzeleri başta olmak üzere, benzer itki seviyesi ihtiyacı olan platformların motor ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla sağlanması hedefleyen Turbojet Motor Projesi ARAT'ın sözleşmesi imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Eğer küresel güç olmak istiyorsak, eğer milli çıkarlarımızı bütün baskılara rağmen savunmak istiyorsak, yaptırımlara ve kısıtlamalara karşı direnmek istiyorsak bu yola çıkmak zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kale Arge firmaları arasında Turbojet Motor Projesi ARAT'ın sözleşme imza töreni düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanlığı'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayilerinin temel ilkelerinin yerli ve milli üretimin artırılması olduğunu söyledi. Türkiye'nin küresel bir güç olma vizyonunu önüne koyduğunu ve bu yolda kararlılıkla yürümek zorunda olduğunu belirten Demir, "Projelerimizi yaparken de bazıları ilk bazıları ikinci üretim geliştirmeler oldu. Bunlarda çok zahmet çektiğimiz konular oldu. Belirli ürünler dışarıdan hala tedarik edilebilir yolumuza devam edebiliriz, bu bir tercih olabilir ama uzun vadede Türkiye'nin kendi göbeğini kesme zorunluluğunu inkar edemeyiz. Şunu biliyoruz ki bu süreçler sancılı geçti. Gerek maliyet, gerek zaman olarak bedeller ödedik. Belki hazır alıma gitseydik daha az bedel ödeyecektik. Bu konforu Türkiye uzun yıllar önce yaşadı ve mantalitenin rahatını gördü. Eğer küresel güç olmak istiyorsak, eğer milli çıkarlarımızı bütün baskılara rağmen savunmak istiyorsak, yaptırımlara ve kısıtlamalara karşı direnmek istiyorsak bu yola çıkmak zorundayız" dedi.

ARAT projesiyle seyir füzeleri başta olmak üzere, benzer itki seviyesi ihtiyacı olan platformların motor ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla sağlanması hedefleniyor. Yüksek irtifa ve zorlu çevresel şartlarda çalışacak özellikte bir tasarım ve kalifikasyona sahip olacak ARAT motoru, seyir füzelerinin de önemli bir ihtiyacını karşılayacak.