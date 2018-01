Seyfettin Özege Arşivi, Atatürk Kitaplığı'nda

Hayatını eski harfli Türkçe (Osmanlıca) matbu kitapların bibliyografyası ve müelliflerin biyografilerine adayan Seyfettin Özege'nin kişisel arşivi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından satın alındıktan sonra tasnif edildi, katalog işlemleri bitirilerek okuyucu ve araştırmacıların hizmetini sunuldu.



İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından Özege arşivinin düzenlenmesi ve hizmete sunulmasıyla ilgili olarak Taksim'deki Atatürk Kitaplığı'nda tanıtım toplantısı düzenlendi.



Burada bir konuşma yapan İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, Atatürk Kitaplığı'nın en önemli özelliğinin, önemli koleksiyonerlere ait arşivleri, kıymetli belge ve fotoğrafları muhafaza altına almak olduğunu söyledi.



İBB'nin verdiği mali destekle son yıllarda pek çok önemli özel arşiv satın aldıklarının altını çizen Minder, buna Özege'nin kişisel arşivinin de eklendiğini belirterek, "Çok kıymetli kişilerin arşivlerini satın alarak kuruma kazandırdık. Bunları muhafaza etmek de çok zor. Depolama imkanlarının bunun için yeterli olması gerekiyor. Ciddi bir bütçe, ciddi emekler söz konusu. Biz bugüne kadar çok özel arşivi aldık ama ilk kez böyle bir tanıtım toplantısı yapıyoruz." dedi.



Özel arşivini satın aldıkları Özege'nin kütüphanecilik için çok değerli bir isim olduğunu hatırlatan Minder, gerçekleştirdikleri organizasyonla özel arşivin okuyucu hizmetine sunulmasının yanı sıra, Türkiye'de kişisel arşivlerin nasıl tasnif edilip kataloglaştırıldığının güzel bir örneğinin de yaşandığını dile getirdi.



- "Milli hafızamızın parçaları"



Atatürk Kitaplığı'nın Osmanlıca matbu eserler konusunda bir merkez olma durumuna getirildiğini aktaran Minder, "Özege, Osmanlıca matbu kitap konusunda ilk katalog yapan kişidir. Onun tespit edemeyip, göremediği başka Osmanlıca kitaplar da olmuş. Biz bugün yaklaşık 30 bine yakın Osmanlıca kitabı toplanmış bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de eğer bizde yoksa, bulduğumuz her Osmanlıca kitabı satın alıyoruz. Osmanlıca koleksiyonumuzun tamamı şu anda dijital ortamda okuyucuların hizmetindedir." diye konuştu.



'Kim bir kişiyi hatırlatırsa, onu tekrar yaşatmış olur' sözünü hatırlatan Minder, şöyle devam etti:



"Özege gibi insanlar, bıraktıklarıyla yaşayanlardır. Onları, bıraktıkları eserleri sayesinde anıyoruz. Ayrıca onlar, milli hafızamızın parçalarıdır. Bu özel arşivlere sahip olmamız ve korumamız gerekiyordu. Artık bunlar, koruma altında. Bundan sonra da nadir eser satın alma faaliyetlerimiz devam edecek. Çünkü bu milli kültürümüz, gelecek nesillere kalacak."



- "Türkiye'nin en ciddi kartpostal arşivi"



Atatürk Kitaplığında bulunan özel arşivlere ilişkin bilgiler de veren Minder, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu kütüphanede Muhsin Ertuğrul'a ait 12 bin 563 evrak ile Laika Karabey'e ait 7 bin 998 müzik arşivinin katalogları yapıldı. Pertevniyal Valide Sultan evraklarını satın aldık. Burada Valide Sultan'a ait 6 bin civarında evrak var. Kartpostal koleksiyonumuz bugün itibarıyla 92 bini aştı. Türkiye'de her halde en ciddi kartpostal arşivi, Atatürk Kitaplığı'nda bulunuyor. Ayrıca kitaplığımızda 77 bin 229 müteferrik evrak, 29 bin 684 fotoğraf var."



Prof. Dr. Tuba Karatepe ise son zamanlarda özel arşivlere ilginin arttığını söyleyerek, Özege arşivinin nasıl tasnif edip kataloglaştırıldığını anlattı.



Özege arşivinin inanılmaz derecede kıymetli olduğunu vurgulayan Karatepe, arşivden çıkan 11 bin 500 belgenin tasnif edildiğini ve kataloglaştırıldığını aktararak, bunun tespit fişleri, prova baskıları, resmi ve özel yazışmalar, not kağıtları, hesap pusulaları, hikaye taslakları ve fotoğraflardan oluştuğunu kaydetti.



Seyfettin Özege arşivinin düzenlenmesi projesinde görev alan Doç. Dr. Ekrem Tak da yaptıkları işler hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından katılımcılar, Atatürk Kitaplığında açılan "Seyfettin Özege Belgeler ve Fotoğraflar Sergisini" gezdi.