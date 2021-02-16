Seydişehir'de kar kalınlığı, 20 santim oldu
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Seydişehir'de kar kalınlığı, 20 santim oldu

16.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:10
Seydişehir'de kar kalınlığı, 20 santim oldu

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kar kalınlığı, 20 santimetreye kadar ulaştı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kar kalınlığı, 20 santimetreye kadar ulaştı. Görüş uzaklığının zaman zaman sıfıra düştüğü Konya- Antalya yolunda ise kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin verilmiyor. 

Seydişehir'de gece saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığı, 20 santimetreye çıktı. Konya- Antalya yolunda ise fırtına ve tipi nedeniyle sürücüler için görüş uzaklığı zaman zaman sıfıra kadar düşüyor. Polis ekiplerince yolda kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri de yolda temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Seydişehir Belediyesi ekipleri ise ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yürütüyor.

  


Seydişehir'de kar kalınlığı, 20 santim oldu
Seydişehir'de kar kalınlığı, 20 santim oldu
Seydişehir'de kar kalınlığı, 20 santim oldu
Seydişehir'de kar kalınlığı, 20 santim oldu
Seydişehir'de kar kalınlığı, 20 santim oldu
Seydişehir'de kar kalınlığı, 20 santim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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